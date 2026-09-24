Les répercussions de la difficile victoire de l'Arabie saoudite face au Koweït ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final, après que l'une des scènes marquantes de la rencontre a ouvert une nouvelle source d'inquiétude au sein du camp saoudien, dans l'attente d'une décision importante qui pourrait bouleverser les plans de Georgios Donis lors de la Coupe du Golfe 27.

Le staff technique et médical de l'Arabie saoudite attend les résultats des examens du gardien Nawaf Al-Aqidi, blessé lors du match face au Koweït et contraint de quitter le terrain, dans l'attente de déterminer la gravité de la blessure et la possibilité qu'il poursuive avec la sélection le reste des compétitions du tournoi.

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Selon le correspondant saoudien Nawaf Al-Aqil, la décision finale concernant Al-Aqidi doit être prise aujourd'hui, qu'il s'agisse de son maintien dans la liste de l'Arabie saoudite ou de son écartement de la Coupe du Golfe 27, et ce après une meilleure évaluation de la nature de la blessure et de son impact sur la capacité du gardien à poursuivre sa participation avec la sélection saoudienne.

Donis avait précisé après le match que la blessure d'Al-Aqidi ne concernait pas la tête, mais la main et le coude, assurant que les heures suivantes détermineraient sa gravité.

Si les examens confirment l'incapacité d'Al-Aqidi à disputer le reste du tournoi, Donis sera contraint de convoquer un gardien de remplacement pour combler son absence dans la liste de l'Arabie saoudite, le nouveau joueur devant être enregistré conformément aux règlements et au système du tournoi, faisant ainsi de la blessure la cause d'un changement au sein de la liste après le lancement des compétitions.

Ce rebondissement intervient alors que l'Arabie saoudite se prépare à poursuivre son parcours en Coupe du Golfe 27, après avoir entamé le tournoi par une victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, dans un match au cours duquel Donis a été contraint d'aligner Mohammed Al-Owais à la place d'Al-Aqidi après la blessure de ce dernier.

La sélection saoudienne dispute aujourd'hui une séance d'entraînement à huis clos à dix-neuf heures sur le terrain annexe du stade Al-Inma, dans le cadre de sa préparation au prochain match, dans une grande attente concernant la situation d'Al-Aqidi et la question de savoir s'il poursuivra le tournoi ou quittera la liste, un dossier que le staff technique attend de trancher après la publication des résultats des examens médicaux.