Le club d'Al Ahly a annoncé que son international marocain Youssef Belammari souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou, après avoir passé des examens médicaux et une IRM au cours des dernières heures.

Le docteur Ahmed Gaballah, responsable du staff médical d'Al Ahly, a déclaré sur le site de son club que les examens subis par Belammari avaient confirmé une rupture des ligaments croisés.

Le responsable du staff médical a précisé que le club avait commencé à prendre les mesures nécessaires concernant la blessure de Belammari, indiquant qu'une date était en cours de fixation pour l'opération du joueur au cours de la prochaine période.

La blessure de Belammari constitue un coup dur pour le staff technique d'Al Ahly, dirigé par son compatriote Houcine Ammouta, compte tenu de l'importance du joueur et du besoin qu'a l'équipe de ses éléments avant une saison où elle cherche à effacer les échecs de la saison passée.

Belammari s'était blessé lors du match amical d'Al Ahly face à Badalona, qui s'est soldé par une victoire trois buts à zéro de l'équipe rouge, plus tôt dans la journée, dans le cadre du stage de l'équipe organisé en Espagne, en préparation de la nouvelle saison.

Belammari, âgé de 27 ans, avait rejoint les rangs d'Al Ahly en provenance du Raja lors du mercato hivernal, en janvier dernier, avec un contrat de 3 ans, et a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues.

Il est désormais certain que Belammari manquera le début de saison d'Al Ahly, dans l'attente de son opération et de la fixation d'une date approximative pour son retour.