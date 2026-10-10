José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter son hôte Villarreal, samedi soir, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la huitième journée de Liga.

Mourinho a préféré écarter son joueur brésilien Vinicius Junior du onze de départ, pour le laisser sur le banc des remplaçants.

En revanche, le technicien portugais a aligné l'Ivoirien Yan Diomande dans le onze de départ, aux côtés de Jude Bellingham et Kylian Mbappé en ligne d'attaque.

Fede Valverde figure également dans le onze de départ, malgré les doutes qui entouraient sa participation après sa blessure lors du derby de Madrid.

Voici la composition du Real Madrid :

Gardien de but : Thibaut Courtois

Défense : Rüdiger, Konaté, Carreras, Trent Alexander-Arnold

Milieu : Fede Valverde, Arda Güler, Tchouaméni

Attaque : Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé



