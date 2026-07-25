Arsenal a commencé à étudier la possibilité de réaliser l'un des plus gros transferts du marché, après avoir placé l'ailier du Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior, dans sa liste de cibles potentielles, en profitant de l'incertitude qui entoure son avenir avec le club madrilène, dans un contexte de blocage des négociations pour la prolongation de son contrat.

Arsenal envisage de recruter Vinicius Junior au cas où il ne parviendrait pas à un accord avec le Real Madrid concernant la prolongation de son contrat, le club londonien estimant que l'international brésilien constituerait un renfort exceptionnel pour sa ligne offensive.

Malgré cela, l'idée en est encore à ses débuts et ne s'est pas, à ce jour, transformée en négociations ou en démarches officielles susceptibles de mener à la conclusion de l'opération.

Selon le journal « The Athletic », aucune négociation officielle n'a débuté entre Arsenal et le Real Madrid au sujet du joueur, mais l'idée de le recruter bénéficie d'un large soutien au sein du club anglais et à différents niveaux.

Les dirigeants d'Arsenal suivent de près l'évolution du dossier de la prolongation du contrat du joueur, afin de passer à l'action si l'occasion se présente.

Vinicius Junior est entré dans la dernière année de son contrat avec le Real Madrid après huit saisons passées au sein du club, alors que les négociations pour la prolongation n'ont pour l'instant connu aucune avancée concrète.

Le Real Madrid ne souhaite pas perdre gratuitement l'une de ses plus grandes vedettes à l'issue de son contrat, d'autant que le joueur aurait droit à une importante prime de fidélité la saison prochaine, ce qui accroît l'importance de régler son avenir dans les plus brefs délais.

Des statistiques remarquables avec le Brésil et le Real Madrid

Vinicius a affiché un niveau remarquable lors de la Coupe du monde cet été, disputant l'ensemble des cinq matchs de la sélection brésilienne et inscrivant quatre buts, avant que la Seleção ne quitte la compétition sur une défaite face à la Norvège en huitièmes de finale.

Concernant ses apparitions avec le Real Madrid, la star brésilienne a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, une saison au terme de laquelle le club madrilène a terminé sans remporter le moindre titre pour la deuxième fois consécutive.

Vinicius Junior a rejoint le Real Madrid en provenance de Flamengo en 2018 et est parvenu depuis à s'imposer comme l'une des plus grandes vedettes de l'équipe.

Le joueur a disputé 375 matchs sous le maillot du club madrilène, inscrivant 128 buts et délivrant 100 passes décisives, confirmant son statut de l'un des joueurs les plus influents du Real Madrid ces dernières années.