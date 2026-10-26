Coup de tonnerre : le Barça estime que Yamal ne remportera pas le Ballon d'Or !

Tous les regards se tournent vers Londres, la capitale britannique, où se déroule ce soir la cérémonie dévoilant le lauréat du Ballon d'Or, dans un climat d'attente au sein du Barça, qui semble disposer d'indices ne jouant pas en faveur de son jeune prodige Lamine Yamal, malgré sa candidature à la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football mondial.

Selonla radio Cadena SER, il existe un sentiment au sein du Barça selon lequel Harry Kane serait le mieux placé pour remporter le Ballon d'Or, alors que la décision finale n'est pas encore tranchée et que l'identité du joueur qui décrochera le trophée reste incertaine.

Cette tendance au sein du Barça ne signifie pas pour autant que les chances de Yamal sont officiellement épuisées, car l'identité du vainqueur demeure inconnue avant l'annonce définitive, et les impressions qui circulent au sein du club ne constituent pas une confirmation du résultat du vote.

La soixante-dixième édition de la cérémonie du Ballon d'Or se tient ce lundi 26 octobre 2026 au soir, au London Palladium, dans la capitale britannique, une première historique avec l'organisation de la cérémonie à Londres, coïncidant avec les 70 ans écoulés depuis la création de la distinction en 1956.

Dans la course masculine, les regards se concentrent sur trois noms majeurs : Lamine Yamal, la star du Barça, Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, et Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Kane entre dans la compétition porté par ses statistiques de buteur et ses titres nationaux avec le Bayern, tandis que Yamal s'appuie sur son influence avec le Barça et la sélection espagnole, alors que Mbappé affiche des chiffres remarquables à la finition, malgré l'absence de titres lors de sa saison avec le Real Madrid.

La distinction revêt une importance supplémentaire pour Yamal, qui cherche à effacer sa défaite lors de la précédente édition, lorsqu'il avait terminé dauphin derrière le Français Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025.

La star espagnole aspire également à entrer dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à être sacré, tandis que Kane ambitionne de devenir le premier Anglais à le remporter depuis Michael Owen en 2001.