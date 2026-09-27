Coup de tonnerre : la date du retour de Salem Al-Dossari avec Al-Hilal est fixée

Salem Al-Dawsari, capitaine de l'équipe première de football d'Al-Hilal, poursuit l'intensification de son programme de rééducation en vue d'un retour sur les terrains, après avoir affiché des progrès notables dans sa phase de récupération de la blessure qui l'a écarté de la compétition avec l'équipe ces dernières semaines.

Selon une source spéciale du journal «Arriyadiyah », Al-Dawsari effectue son programme de rééducation quotidiennement au centre « Al-Majidiya » dans la capitale Riyad, où il est désormais proche d'achever la dernière étape de son programme, une démarche qui prépare son retour aux entraînements collectifs.

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La source a précisé que le capitaine d'Al-Hilal poursuit son travail entre la salle de préparation physique et le terrain, alors que ses coéquipiers s'apprêtent à reprendre les entraînements, prévus mercredi, en préparation des échéances à venir.

Malgré les progrès notables de l'état du joueur, la source n'a pas tranché sur la possibilité qu'Al-Dawsari participe au clasico face à Al-Ittihad, prévu le 10 octobre prochain, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

La source a indiqué que la participation du capitaine d'Al-Hilal au match restera liée à l'évaluation des staffs médical et technique, ainsi qu'à son état de forme physique, avant de prendre la décision finale concernant son retour à la compétition.

Al-Dawsari avait subi une opération chirurgicale au tendon du genou en juillet dernier, réalisée par le médecin finlandais Lasse Lempainen, avant d'entamer son parcours de rééducation et un retour progressif sur les terrains.

Salem Al-Dawsari est l'un des noms les plus marquants de l'histoire d'Al-Hilal, après avoir disputé son premier match sous le maillot de l'équipe le 24 novembre 2011, dans le cadre des rencontres du championnat professionnel saoudien, inscrivant à cette occasion son premier but avec le club de la capitale.