Dans un geste offensif surprise qui dévoile les intentions de l'entraîneur grec, Georgios Donis a décidé de bouleverser ses calculs tactiques avant le choc décisif contre l'Irak.

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite a arrêté son choix de lancer une nouvelle arme en pointe, dans une tentative de répartir les efforts et de préparer l'ensemble de son groupe en vue du rêve d'un titre qui échappe à l'équipe depuis 23 ans.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a révélé que Donis a tranché en accordant à Abdullah Al-Salem la chance de mener l'attaque de l'Arabie saoudite comme titulaire lors du match face à l'Irak, une rencontre attendue dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe 27, qui se déroule au stade Al-Inmaa.

Pourquoi Al-Salem ?

La décision de l'entraîneur grec est intervenue après la prestation remarquée de Firas Al-Buraikan face à Oman, Donis souhaitant offrir du temps de jeu à tous ses attaquants et ne pas user Al-Buraikan avant les tours à élimination directe.

Donis cherche à préparer physiquement et techniquement Al-Salem pour qu'il soit un atout gagnant en demi-finale, alors que l'Arabie saoudite entend jouer pleinement la carte du titre.

La sélection saoudienne aborde le match avec un moral au beau fixe après un début de compétition idéal, ayant entamé son parcours par une victoire sur le Koweït sur le score d'un but à zéro, avant de balayer son homologue omanais par trois buts à zéro, s'assurant ainsi une qualification précoce et cherchant désormais le sans-faute et la première place du groupe.

L'Arabie saoudite espère renouer avec la gloire de la Coupe du Golfe 27 et briser la malédiction de 23 ans d'absence sur le podium du sacre golfien, ce qui pousse le staff technique à effectuer une rotation et à donner des chances à tous les joueurs afin de maintenir l'ensemble du groupe prêt.







