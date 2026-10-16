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Abdelmawgood Samir
Traduit par

Coup de théâtre au Barça : Hamza Abdelkarim écarté des plans de Flick

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Barca Atletic vs Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Flick
H. Abdelkarim
Espagne
Allemagne
Égypte

Le joueur rejoindra l'équipe réserve

L'Égyptien Hamza Abdelkarim est désormais candidat à une sortie du groupe de l'équipe première du Barça pour la rencontre face au Real Betis, prévue samedi en Liga, après avoir participé à l'entraînement de l'équipe réserve dans la matinée et manqué la séance du soir de l'équipe première, signe qu'il pourrait être aligné avec le Barça Atlètic lors de la prochaine journée.

Le quotidien espagnol « Sport » a indiqué que l'attaquant égyptien n'a pas pris part à la dernière séance de l'équipe première avant le match contre le Betis, après s'être entraîné avec le Barça Atlètic, le staff technique dirigé par l'Allemand Hansi Flick s'orientant vers son exclusion du groupe afin de lui permettre de disputer le match de l'équipe réserve contre l'Utebo, également programmé samedi.

Ce développement intervient au moment où plusieurs éléments majeurs sont sur le point de réintégrer les plans de Flick, le technicien allemand ayant confirmé la disponibilité du Brésilien Raphinha et du Néerlandais Frenkie de Jong, remis de problèmes physiques qui les avaient écartés ces dernières semaines, ce qui offre au staff technique des options supplémentaires avant l'annonce de la liste définitive.

La disponibilité de Fariñas a également renforcé ses chances de rester dans les plans de l'équipe première, faisant de Hamza Abdelkarim le principal candidat à une sortie du groupe, malgré sa participation aux entraînements au cours de la dernière période.

En offrant à l'attaquant égyptien la possibilité de jouer avec l'équipe réserve, le Barça cherche à lui accorder davantage de minutes de compétition et à poursuivre sa progression, plutôt que de se contenter d'une présence dans le groupe de l'équipe première sans temps de jeu effectif.

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Le tableau définitif devrait se préciser après l'annonce de la liste du Barça pour la rencontre face au Betis, à un moment où une participation régulière aux matches représente pour Hamza Abdelkarim une occasion importante de continuer à engranger de l'expérience et d'augmenter ses chances d'obtenir davantage d'opportunités avec l'équipe première à l'avenir.

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