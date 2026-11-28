Partager Suivez GOAL sur Google

Mené 0-1 par Alavés en première période, le Real Madrid n'a pas vécu que cette seule crise au stade Santiago-Bernabéu. José Mourinho s'est en effet lancé dans un bras de fer tendu avec le corps arbitral, explosant de colère contre les décisions des arbitres. Il a failli mettre son équipe dans une situation encore plus délicate sans l'intervention de ses joueurs et des membres de son staff, qui ont tenté de l'éloigner des protestations et de lui éviter un carton rouge.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Sport », l'entraîneur portugais a connu des accès de colère à répétition pendant la rencontre, après l'ouverture du score d'Alavés par Toni Martínez, et n'a cessé de contester les décisions de l'arbitre.

Les protestations de Mourinho ont commencé tôt, à la 21e minute de la première période précisément, lorsqu'il s'est dirigé vers le quatrième arbitre pour contester certaines décisions. Il n'a ensuite plus arrêté de sortir de sa zone technique et d'exprimer sa colère chaque fois qu'il estimait que le Real Madrid était victime d'une décision injuste, jusqu'à ce que l'arbitre César Soto Grado intervienne et lui adresse un carton jaune pour avoir dépassé les bornes dans ses protestations.

L'un des moments les plus tendus est survenu lorsqu'Arda Güler a réclamé une faute en sa faveur après avoir subi une intervention que l'arbitre n'a pas sifflée. L'action a provoqué la colère du joueur turc et poussé Mourinho à protester vivement contre ce qu'il considérait comme un arbitrage à deux vitesses. Les accrochages sur la ligne de touche se sont alors intensifiés, tout comme les protestations du technicien portugais.

Mourinho n'a pas accepté l'avertissement reçu et a continué de protester auprès du quatrième arbitre, sous le regard de Soto Grado. L'entraîneur semblait alors menacé d'un second carton jaune, mais l'arbitre a choisi de calmer le jeu et de ne pas brandir le deuxième avertissement, ce qui a évité au Real Madrid de perdre son entraîneur en cours de match.

Publicité Publicité

Face à la colère grandissante de l'entraîneur, plusieurs joueurs du Real Madrid et membres du staff sont intervenus pour apaiser la situation. Militão, accompagné d'éléments du banc, a ainsi tenté d'éloigner Mourinho des arbitres et de le ramener. Mourinho a reçu un carton jaune de l'arbitre Soto Grado après avoir protesté contre une faute non sifflée en faveur d'Arda Güler, qui a lui aussi contesté la décision et fait un geste de la main pour dénoncer l'intervention subie lors d'une attaque d'Alavés. La confrontation s'est alors enflammée sur la ligne de touche, au milieu des protestations de plus en plus vives du technicien portugais.

Related Topics

La colère de Mourinho ne s'est pas arrêtée à l'avertissement : il a continué de protester et s'en est pris au quatrième arbitre pour dénoncer les décisions arbitrales. La scène a gagné en intensité, poussant le staff et les joueurs du Real Madrid à intervenir rapidement pour éviter que la crise ne s'aggrave et que l'entraîneur ne perde le contrôle.

Éder Militão et Antonio Rüdiger ont tenté de calmer Mourinho et de le convaincre de regagner le banc après qu'il s'est rué vers l'arbitre pour protester. Ses adjoints et plusieurs joueurs ont dû l'entourer pour contenir sa colère, une scène qui a illustré l'ampleur de la tension qui s'était emparée de l'entraîneur pendant le match.

Publicité

Comme Mourinho poursuivait ses protestations, les joueurs ne se sont pas contentés d'essayer de le ramener sur le banc : certains ont dû l'accompagner avant qu'il ne soit conduit au vestiaire. Un rebondissement marquant au stade Santiago-Bernabéu, dans une atmosphère électrique en raison des décisions arbitrales qui ont provoqué la colère du staff du Real Madrid.