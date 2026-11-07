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Super Lig
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Corum FK - Fenerbahçe en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Corum FK vs Fenerbahce
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En Süper Lig, Corum FK affronte Fenerbahçe. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Çorum FK - Fenerbahçe : heure du coup d’envoi

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Super Lig - Journée 11
Turhan Kiliccioglu Stadi

Au stade Turhan Kılıçcıoğlu de Çorum, Çorum FK, huitième au classement, reçoit Fenerbahçe, septième de Süper Lig. Pour le club stambouliote, ce match marque le début d’une nouvelle phase après une semaine mouvementée sur la scène européenne.

Fenerbahçe est dirigé par Emre Belözoglu, qui prend durablement les rênes de l’équipe après le départ de l’entraîneur intérimaire Dirk Kuyt. Ce dernier avait mené l’équipe à une victoire mémorable 3-2 contre Liverpool en Ligue des champions, le premier succès de Fenerbahçe dans la compétition depuis 18 ans.

Malgré cette réussite européenne, les récents résultats du club en championnat révèlent des faiblesses : Fenerbahçe a dernièrement perdu contre Göztepe et Galatasaray en Süper Lig. Ce déplacement à Çorum offre à Belözoglu l’occasion de faire immédiatement preuve de stabilité pour ses débuts à la tête de l’équipe.

À domicile, Çorum FK se montre difficile à affronter. Son entraîneur, Burak Yılmaz, a remis son équipe sur de bons rails avec trois victoires lors des cinq derniers matches de championnat et voudra profiter du soutien de ses supporters.

Voici toutes les informations sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et les équipes.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Çorum FK et de Fenerbahçe ?

Çorum FK affiche un bilan de trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu Erzurumspor FK 3-1 à l’extérieur. Auparavant, il y avait eu un 2-0 contre Göztepe, qui se distingue comme la seule défaite de sa récente série à domicile. Au total, Çorum FK a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Fenerbahçe compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier temps fort a été la victoire 3-2 contre Liverpool en Ligue des champions. En Süper Lig, Fenerbahçe a en revanche récemment perdu 2-1 contre Göztepe. Sur l’ensemble de ces cinq rencontres, le club a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

COB

COB - Forme

ALS
D1-2
GAZ
V0-3
RIZ
V2-1
GOZ
D2-0
ERZ
V1-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FB

FB - Forme

ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
LIV
V3-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Çorum FK - Fenerbahçe : compositions

Corum FK vs Fenerbahce Équipes probables

Entraineur

  • B. Yilmaz

Çorum FK - Fenerbahçe : forme actuelle

COB

COB - Forme

ALS
D1-2
GAZ
V0-3
RIZ
V2-1
GOZ
D2-0
ERZ
V1-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FB

FB - Forme

ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
LIV
V3-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Çorum FK - Fenerbahçe : bilan des confrontations directes

Çorum FK - Fenerbahçe : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112714+1328
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222715+1223
D
V
V
V
N
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
N
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
N
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
N
V
D
D
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
N
V
V
V
V
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
N
V
D
V
N
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
N
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
N
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
N
D
D
D
N
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
N
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
N
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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