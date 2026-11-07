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Çorum FK - Fenerbahçe : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 11 8 nov. 2026 - 08:00 Turhan Kiliccioglu Stadi

Au stade Turhan Kılıçcıoğlu de Çorum, Çorum FK, huitième au classement, reçoit Fenerbahçe, septième de Süper Lig. Pour le club stambouliote, ce match marque le début d’une nouvelle phase après une semaine mouvementée sur la scène européenne.

Fenerbahçe est dirigé par Emre Belözoglu, qui prend durablement les rênes de l’équipe après le départ de l’entraîneur intérimaire Dirk Kuyt. Ce dernier avait mené l’équipe à une victoire mémorable 3-2 contre Liverpool en Ligue des champions, le premier succès de Fenerbahçe dans la compétition depuis 18 ans.

Malgré cette réussite européenne, les récents résultats du club en championnat révèlent des faiblesses : Fenerbahçe a dernièrement perdu contre Göztepe et Galatasaray en Süper Lig. Ce déplacement à Çorum offre à Belözoglu l’occasion de faire immédiatement preuve de stabilité pour ses débuts à la tête de l’équipe.

À domicile, Çorum FK se montre difficile à affronter. Son entraîneur, Burak Yılmaz, a remis son équipe sur de bons rails avec trois victoires lors des cinq derniers matches de championnat et voudra profiter du soutien de ses supporters.

Voici toutes les informations sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et les équipes.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Çorum FK et de Fenerbahçe ?

Çorum FK affiche un bilan de trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu Erzurumspor FK 3-1 à l’extérieur. Auparavant, il y avait eu un 2-0 contre Göztepe, qui se distingue comme la seule défaite de sa récente série à domicile. Au total, Çorum FK a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Fenerbahçe compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier temps fort a été la victoire 3-2 contre Liverpool en Ligue des champions. En Süper Lig, Fenerbahçe a en revanche récemment perdu 2-1 contre Göztepe. Sur l’ensemble de ces cinq rencontres, le club a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

Çorum FK - Fenerbahçe : compositions

Çorum FK - Fenerbahçe : forme actuelle

Çorum FK - Fenerbahçe : bilan des confrontations directes

Çorum FK - Fenerbahçe : les classements