Coronavirus - Man Utd et City s'associent pour donner £100 000

"Une ville unie". Ce samedi, et ont annoncé avoir donné la somme de 100 000 livres sterling (environ 108 000€) à des banques alimentaires de Manchester pour les aider à lutter contre les dégâts du coronavirus.

Le Premier Ministre britannique, Boris Johnson a annoncé la fermture de nombreux lieux publics, alors qu'ailleurs en Europe les gouvernements ont pris la décision d'ordonner le confinement pour freiner la propagation de la pandémie.

Pour l'instant, les principaux détaillants alimentaires restent ouverts en , mais des inquiétudes ont été soulevées quant à une éventuelle pénurie d'approvisionnement alors que les gens tentent de constituer des stocks pour les mois à venir.

L'article continue ci-dessous

Les deux grands clubs de Manchester ont donc décidé d'offrir une participation conséquente pour subvenir aux besoins des plus démunis dans cette situation ; chacun a donné 50 000 livres sterling au Trussel Trust, une organisation qui aide plusieurs milliers de banques alimentaires dans le pays - dont 19 dans le Grand Manchester.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy