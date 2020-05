Coronavirus - En Angleterre, le football professionnel ne reprendra pas avant le 1er juin

Le gouvernement britannique annonce ce lundi que le sport de haut-niveau, dont la Premier League, pourrait reprendre le 1er juin. Pas avant.

En , le gouvernement a publié ce lundi un document de 50 pages qui précise certaines choses concernant la levée du confinement, qui pourrait intervenir outre-Manche le lundi 1er juin, en raison de la crise du coronavirus.

Selon ce guide intitulé "Our Plan to Rebuild: The UK Government's Covid-19 Recovery Strategy', les mesures de distanciation sociale resteront en place, comme c'est le cas en .

La deuxième étape de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson ouvre la voie à une reprise de la saison de football en cours le mois prochain. Pas avant. En cas de reprise, tous les matches se joueraient à huis clos jusqu'à ce que la sécurité publique soit garantie.

Il est indiqué toutefois que la levée des restrictions est conditionnée au respect des protocoles mis en place ces dernières semaines pour contenir la propagation du Covid-19.

Si la saison 2019-2020 devait reprendre en Angleterre, on ne sait pas encore si les supporters pourront assister à quelques matches d'ici la fin de l'exercice. Le gouvernement propose une réouverture de lieux tels que les cinémas et les coiffeurs en juillet, mais précise que "certains sites surpeuplés et où il peut s'avérer difficile de mettre en place une distance ne pourront pas encore être en mesure de rouvrir en toute sécurité à ce stade, ou ne pourront être ouverts que partiellement."

Pour l'heure, aucun de plan de reprise n'a été officiellement décidé concernant la . Mais c'est un premier pas en avant...