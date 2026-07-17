Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du jeune talent marocain Mehdi El Maimouni, jusqu’alors pensionnaire du Sporting Charleroi en Belgique.

Selon le journal Mundo Deportivo, ce milieu défensif de 17 ans viendra renforcer le centre de formation de La Masia.

Polyvalent au niveau international (Belgique ou Maroc), il est présenté par plusieurs médias belges comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Sa présence à Barcelone a été confirmée cette semaine par plusieurs photos postées sur son compte Instagram officiel, où il apparaît en visite au musée du FC Barcelone.

Sur l’une d’elles, on distingue les maillots de plusieurs légendes du club, telles que Ronaldinho et Luis Suárez.

Il y a quelques heures, le site belge Walfoot a publié une série de photos du joueur marocain aux côtés du vice-président sportif du FC Barcelone, Rafa Yuste, dans les bureaux du club, ce qui semble confirmer la signature de son contrat, bien que le club catalan n’ait pas encore officialisé l’accord. selon la presse belge, qui précise que le club catalan suivait déjà le joueur marocain depuis plus de deux ans.

Mehdi El Mimouni se distingue par son intelligence tactique, sa vision du jeu exceptionnelle et sa capacité à gérer le rythme de la rencontre depuis le poste de milieu défensif, des qualités qui ont conduit certains observateurs à le comparer à la légende du FC Barcelone, Sergio Busquets. Ses performances ont également attiré plusieurs clubs européens, dont le PSV Eindhoven et plusieurs formations de Premier League, Newcastle en tête.

Des sources belges indiquent par ailleurs que l’Arabie saoudite a approché l’entourage du joueur afin d’étudier la possibilité de le naturaliser pour qu’il intègre à terme la sélection saoudienne et participe à la Coupe du monde 2034, qui se tiendra sur son sol.