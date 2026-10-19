Convocation surprise pour le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a convoqué le jeune défenseur Alex Campos, joueur du Barça Atlètic, dans le groupe en vue de la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, en raison des absences qui frappent l'arrière-garde du club catalan.

Les blessures d'Andreas Christensen, Jules Koundé et Eric Garcia ont poussé Flick à faire appel à un défenseur de l'équipe réserve. Campos décroche ainsi sa première convocation officielle avec l'équipe première, en même temps que le retour de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim dans le groupe.

Campos a 18 ans : il est né le 2 février 2008 à Aitona, dans la comarque du Segrià, et a entamé sa carrière à l'Atlètic Segre avant de rejoindre l'académie du Barça à l'été 2021.

La saison 2025-2026 a marqué une progression remarquée dans le parcours du jeune défenseur, après qu'il a disputé son premier match officiel avec le Barça Atlètic sur la pelouse du stade Saint Andrew. Il a ensuite réussi à s'imposer dans l'équipe réserve, devenant l'un des éléments essentiels de la défense sous la direction de Juliano Haus Belletti, tout en endossant un rôle de leader au sein du groupe.

Campos était titulaire lors de la victoire du Barça Atlètic face à Utebo (2-1), samedi, un cinquième succès consécutif pour l'équipe, signe de la confiance dont bénéficie le jeune défenseur auprès du staff technique.

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Du haut de ses 185 centimètres, Campos se distingue par sa capacité à gérer le jeu aérien et à participer à la construction depuis l'arrière, ainsi que par la précision de ses passes et sa sérénité dans l'exécution. Il a également inscrit un but de la tête cette saison.

Flick avait déjà convoqué Campos pour s'entraîner avec l'équipe première en octobre 2024, avant que le Barça n'annonce en juillet dernier la prolongation de son contrat jusqu'en 2029, avec une option pour une saison supplémentaire.

Cette convocation représente une occasion importante pour le jeune défenseur de faire valoir ses qualités au niveau de l'équipe première, au moment où le Barça cherche à surmonter sa crise d'absences défensives avant le rendez-vous européen attendu face au Paris Saint-Germain.