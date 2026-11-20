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La première saison de la star française Antoine Griezmann en MLS a pris fin ce vendredi, bien plus tôt que prévu.

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Le journal Sport rapporte qu'Orlando City, le club de Griezmann, a été éliminé des barrages préliminaires de la Conférence Est.

Cincinnati a sorti Orlando City malgré la titularisation de Griezmann, qui a disputé l'intégralité de la rencontre sans parvenir à atteindre la phase à élimination directe.

Griezmann a vu son équipe encaisser deux buts qui ont renversé le match à deux moments décisifs : le premier juste avant la pause, le second dès la reprise.

Orlando City avait pourtant pris les devants grâce à un but d'Ojeda en contre-attaque avant la demi-heure de jeu.

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Mais le Brésilien Evander a inscrit un doublé, infligeant à Griezmann son premier coup dur depuis son arrivée aux États-Unis en juillet dernier.

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L'égalisation est venue sur penalty à la 43e minute, avant qu'Evander ne parachève lui-même le renversement à la 49e. Samuel Gidi a ensuite inscrit le troisième but à la 85e, fixant le score final à 3-1, éliminant Orlando City des barrages préliminaires et offrant un rendez-vous en phase à élimination directe face à Nashville, leader du classement et grand favori.

De son côté, l'Inter Miami de Lionel Messi, déjà qualifié, se prépare à affronter le Columbus Crew en huitièmes de finale, les 22 et 28 novembre.

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Pour en revenir à Griezmann, le meneur de jeu français met un terme à la première moitié de sa première saison en MLS.

Griezmann boucle sa première année avec Orlando City avec des statistiques de joueur de très haut niveau : 15 buts et 7 passes décisives en 23 matchs disputés. Il a également été désigné recrue de la saison et a remporté le titre de joueur du mois pour octobre et novembre.