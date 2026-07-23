Contrairement à Guardiola : la Fédération italienne annonce des négociations avec un entraîneur expérimenté

Paolo Maldini, le nouveau directeur technique de la Fédération italienne, et son conseiller Leonardo ont révélé les coulisses des démarches en cours pour désigner le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra, affirmant que la Fédération a déjà pris contact avec un autre entraîneur que Pep Guardiola, dont les rapports de presse avaient évoqué le nom.

Les déclarations du duo sont intervenues lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion ayant rassemblé le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, et la Ligue des clubs de Serie A. Les participants ont refusé de dévoiler l'identité du futur entraîneur, se contentant d'évoquer les contours du projet technique de la sélection.

Maldini a déclaré, selon des propos rapportés par le site « Football Italia » ce jeudi, que la Fédération espère régler le dossier de l'entraîneur dans les prochains jours, mais il a insisté sur le fait que la précipitation ne se ferait pas au détriment de la qualité du choix.

Il a ajouté : « L'idéal serait de conclure avec l'entraîneur avant la fin de la semaine, mais le mieux serait d'attendre la personne que nous voulons réellement. Il y a une urgence, mais ce n'est pas une urgence qui nous pousse à prendre une décision précipitée. »

De son côté, Leonardo a expliqué que la Fédération travaille selon une vision claire visant à reconstruire le football italien, soulignant que le processus de sélection ne se limite pas au seul nom de l'entraîneur, mais englobe la construction d'un projet global pour l'avenir.

Maldini a révélé que la Fédération a déjà entamé des contacts avec les plus grands entraîneurs du monde, déclarant : « Nous ne pouvons pas nier que nous avons parlé avec Carlo Ancelotti avant de prendre contact avec Pep Guardiola. Il était naturel de commencer par ceux que nous considérons comme les meilleurs au monde, afin de connaître leur degré de disponibilité. »

Malgré cela, les deux responsables n'ont fourni aucun détail sur les résultats de ces contacts ni sur la position de Guardiola quant à l'acceptation de la mission, d'autant qu'Ancelotti a récemment prolongé son contrat avec la sélection du Brésil, ce qui rend son départ à l'heure actuelle extrêmement difficile.

Des rapports de presse antérieurs avaient indiqué que Guardiola se dirigeait vers un refus du poste, après avoir réclamé un salaire colossal de 20 millions d'euros par an, soit le double de la somme proposée par la partie italienne.

Maldini a affirmé que son acceptation du poste de directeur technique de la Fédération italienne était intervenue après une longue réflexion, précisant que le nouveau projet avait été la principale raison de son accord.

Il a déclaré : « J'ai ressenti l'ampleur de la responsabilité, c'est pourquoi il m'a fallu du temps pour être convaincu. Lorsque la sélection italienne t'appelle, il devient difficile de refuser. »

Il a ajouté que sa longue relation avec Leonardo, ainsi que leur convergence d'idées et de vision, avaient contribué à façonner ce nouveau projet.

Pour sa part, Leonardo a affirmé que l'objectif ne se limite pas à nommer un nouvel entraîneur, mais consiste à redéfinir la philosophie du football italien, en unifiant le travail entre l'équipe première, les sélections de jeunes et les académies, un système dont il a dit qu'il manquait d'une stratégie unifiée au cours des dernières années.

Il a expliqué que la Fédération cherche à établir des principes techniques clairs commençant dès les académies et se poursuivant jusqu'à l'équipe première, en mettant l'accent sur le développement technique des joueurs et en les encourageant au jeu offensif et à la prise d'initiative, estimant que le football italien avait pris du retard sur cet aspect par rapport à un certain nombre d'autres pays.

Leonardo a également insisté sur le fait que le nouvel entraîneur devra s'accorder avec cette vision, affirmant que le critère principal ne sera pas seulement le nom, mais le degré de correspondance de ses idées avec le projet technique que la Fédération s'emploie à mettre en œuvre.

Il a conclu ses propos en soulignant que la construction de ce projet demande du temps, tout en affirmant dans le même temps la nécessité d'accélérer la préparation de l'équipe première, au vu des échéances officielles à venir qui attendent l'Italie.