Concurrence au PSG, statut en sélection... Donnarumma met les choses au point

De retour en sélection italienne, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur sa situation au club et la façon dont il la vivait.

Gianluigi Donnarumma a retrouvé ce lundi sa sélection nationale italienne. Pour le jeune portier, c’est toujours une bouffée d’air que de rallier La Nazionale, même s’il n’est pas non plus à plaindre en club en ce moment vu qu’il vient d’enchainer deux matches comme titulaire.

Le brillant portier s’attendait tout de même à un autre sort au moment de rejoindre la capitale française l’été dernier. Il se voyait comme titulaire, et non en tant que numéro un bis, à partager son temps de jeu avec Keylor Navas. Et c’est pourquoi un détour par le pays, là où il a tous ses repères et où il est indiscutable ne peut que lui faire du bien.

L'article continue ci-dessous

Donnarumma affirme être à Paris pour jouer

Reste à savoir maintenant si les quelques tourments qu’il a pu vivre au sein de sa nouvelle équipe vont impacter son rendement avec les champions d’Europe. D’après lui, aucune raison de s’inquiéter à ce sujet. « Il n'y a pas de problème », a-t-il clamé en conférence de presse ce lundi. « Je suis à Paris pour jouer et je suis sûr que tout ira bien. Je n'ai aucun problème pour l'équipe nationale. Je continue mon chemin, j'espère que tout va bien se passer. »

Il espère un bon accueil de San Siro

Avec la Squadra Azzurra, Donnarumma va disputer mercredi la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. Une rencontre qui se déroulera à San Siro, son ancien fief. Il y a un doute concernant la façon dont il sera accueilli en Lombardie au regard de la façon dont son départ de Milan s’est effectué.

L’intéressé s’est aussi exprimé à ce sujet. Il ose espérer que tout va bien se dérouler pour son retour au bercail : « Je suis excité, Milan et l'AC Milan constituent une partie importante de ma vie, a-t-il expliqué ce lundi. J'ai tout donné à Milan, jusqu'à la fin. Si quelque chose de négatif se produit (mercredi avec les fans), je serais vraiment navré car cette demi-finale est un match très important. J'espère que les fans pourront nous aider. »

Concernant le grand choc face à la Roja, Donnarumma a promis de tout mettre en œuvre avec ses coéquipiers pour s’imposer : "Il y a beaucoup d'attentes envers nous, nous savons quelle est notre force et nous sommes conscients qu’on peut défier n’importe qui. Nous pouvons aussi avoir notre mot à dire à la Coupe du monde, mais maintenant nous ne pensons qu'à la Ligue des Nations. Nous attendons la même Espagne que nous avons affrontée il y a quelques mois, nous devrons nous améliorer dans certains aspects. Je m'attends à un défi qui n'est pas aussi simple que celui de juillet, pour les battre, nous devrons nous donner à 110%".