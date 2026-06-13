Composition probable Pays-Bas - Japon : Ronald Koeman doit choisir entre Crysencio Summerville et Memphis Depay

C’est ce dimanche soir que les Pays-Bas entameront la Coupe du monde 2026. À 21h00, ils affronteront le Japon pour leur premier match de groupe. Selon Voetbalzone, Crysencio Summerville devrait être aligné d’entrée.

Bart Verbruggen devrait être suffisamment en forme pour garder les buts contre le Japon. La défense sera composée de Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven.

Au milieu de terrain, le sélectionneur Ronald Koeman fait confiance à Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders.

En attaque, Crysencio Summerville, Donyell Malen et Cody Gakpo auront pour mission de trouver le chemin des filets.

Le meilleur buteur de l’histoire des Oranje, Memphis Depay, devrait ainsi se contenter d’un rôle de remplaçant au coup d’envoi.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.

Composition probable du Japon : Suzuki ; Watanabe, Taniguchi, Ito ; Doan, Sano, Kamada, Nakamura ; Kubo, Ueda, Ito.