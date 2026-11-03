Le PSV reprend la phase de groupes de la Ligue des champions mercredi face au Club Bruges et Voetbalzone s’attend à ce que Peter Bosz reconduise en grande partie l’équipe qui a battu Willem II 7-0 samedi. La rencontre au Philips Stadion débutera à 21 h et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select.

Matej Kovar gardera les buts face au poids lourd belge. Sergiño Dest débutera sur le flanc droit, tandis que Filip Kostic remplacera Yarek Gasiorowski au poste de latéral gauche. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du PSV.

Mauro Júnior sera chargé de stabiliser le milieu de terrain. Kodai Sano est désormais presque incontournable dans ce secteur, tandis que Guus Til sera le joueur le plus avancé du milieu du PSV.

En attaque, Ivan Perisic sera chargé d’alimenter le jeu depuis la droite, tandis que Ruben van Bommel occupera le flanc gauche. Sven Mijnans sera le point d’appui du PSV sur le front de l’attaque. Ricardo Pepi est entré en jeu et a marqué samedi contre Willem II, mais retrouvera le banc face au Club Bruges.

Le PSV n’a donc eu aucune difficulté samedi face à un Willem II à la peine. Le Club Bruges s’est imposé 2-4 chez Zulte-Waregem et occupe la tête de la Jupiler Pro League. Après le choc à Eindhoven, il disputera dimanche un match au sommet contre Anderlecht.

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Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro Júnior, Sano, Til ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.