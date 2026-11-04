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Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable du PSV : que va faire Bosz avec Pepi ?

PSV vs Club Bruges
PSV
Club Bruges
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Le PSV reprend mercredi la phase de groupes de la Ligue des champions face au Club Bruges et Voetbalzone s’attend à ce que Peter Bosz reconduise en grande partie l’équipe qui a battu Willem II 7-0 samedi. Le match au Philips Stadion débutera à 21 h 00 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar gardera les buts face au grand club belge. Sergiño Dest débutera sur le côté droit, tandis que Filip Kostic remplacera Yarek Gasiorowski au poste d’arrière gauche. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du PSV.

Mauro Júnior sera chargé d’assurer l’équilibre au milieu de terrain. Kodai Sano est devenu presque incontournable dans ce secteur, tandis que Guus Til sera le joueur le plus avancé du milieu du PSV.

En attaque, Ivan Perisic sera chargé d’alimenter ses coéquipiers depuis la droite, tandis que Ruben van Bommel occupera le flanc gauche. Sven Mijnans sera le point d’appui du PSV en pointe. Ricardo Pepi est entré en jeu et a marqué samedi contre Willem II, mais débutera de nouveau sur le banc face à Bruges.

Le PSV n’a donc eu aucune difficulté à battre un Willem II moribond samedi. Le Club Bruges s’est imposé 2-4 sur la pelouse de Zulte-Waregem et occupe la tête de la Jupiler Pro League. Après le duel à Eindhoven, un choc face à Anderlecht l’attend dimanche.

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04 nov. 2026

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Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro Júnior, Sano, Til ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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