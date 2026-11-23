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Le PSV reprend la phase de ligue de la Ligue des champions mardi sur la pelouse du Real Madrid. La grande question : qui remplacera Mauro Júnior, blessé, au milieu de terrain ? Le match au Santiago Bernabéu débutera à 21 h et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Matej Kovar gardera les buts du PSV à Madrid. Sergiño Dest, à droite, et Filip Kostic, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du PSV.

En raison de la blessure de Mauro, Guus Til reculera au milieu de terrain. Kodai Sano, au poste de milieu défensif, et Sven Mijnans compléteront ce secteur.

Til débutera au milieu, ce qui permettra à Ricardo Pepi de jouer en pointe face au Real. Ivan Perisic devra apporter des ballons depuis la droite, tandis que Ruben van Bommel débutera à gauche.

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Le PSV a fait le plein de confiance samedi dernier en Vriendenloterij Eredivisie. Le leader n'a éprouvé aucune difficulté face au NEC et a quitté Nimègue avec une éclatante victoire 1-4.

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Le Real s'en est bien tiré à domicile contre le Celta de Vigo. Carlos Espi a inscrit le but de la victoire (2-1) à cinq minutes de la fin. L'équipe de José Mourinho se trouve ainsi à trois points du leader, le FC Barcelone.

Le géant espagnol partage la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec douze points obtenus grâce à quatre victoires. Seul le Paris Saint-Germain a également atteint ce total.

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Le PSV occupe la 24e place, tout juste suffisante pour accéder à un tour de qualification en barrages. Le club d'Eindhoven a récolté quatre points lors de ses quatre premiers matches.

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mijnans, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.