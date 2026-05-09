Feyenoord peut valider définitivement la deuxième place de l’Eredivisie dimanche, à l’occasion de la réception d’AZ. Peu avant ce choc au stade De Kuip, Robin van Persie se montre serein. Le coup d’envoi de Feyenoord-AZ sera donné à 16h45 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 2.

Si Givairo Read a déjà accumulé du temps de jeu, Van Persie lui préfère Mats Deijl au poste d’arrière droit. Jordan Bos occupe le flanc gauche, tandis que Gernot Trauner et Tsuyoshi Watanabe forment la charnière centrale.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld et Luciano Valente seront titulaires face au vainqueur de la Coupe. Sem Steijn pourrait ensuite entrer en jeu, Van Persie disposant de peu d’autres options au milieu.

Anis Hadj Moussa, aligné sur l’aile droite, aura pour mission d’alimenter en ballons le meilleur buteur du championnat, Ayase Ueda. Raheem Sterling, écarté ces dernières semaines par Van Persie, laisse cette fois sa place à Tobias van den Elshout sur le flanc gauche.

Une victoire assurerait aux Rotterdamois la deuxième place et le billet directement qualificatif pour la Ligue des champions, tandis que le vainqueur de la Coupe d’Alkmaar est déjà certain de disputer une compétition européenne grâce à son succès en Coupe KNVB.

Composition probable du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos ; Targhalline, Kraaijeveld, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.