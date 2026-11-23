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Le Feyenoord veut prendre sa revanche en Ligue des champions après sa défaite 2-3 samedi contre Excelsior. Giovanni van Bronckhorst devrait modifier son équipe à plusieurs postes face au FC Porto, selon les prévisions de Voetbalzone. La rencontre européenne au De Kuip débutera à 21 h 00 et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport 1.

Selon Rijnmond, Florian Kastenmeier remplacera Tjark Ernst, souvent critiqué. Givairo Read occupera le flanc droit, tandis que Javi López retrouvera le poste d’arrière gauche. Mika Mármol évoluera de nouveau en défense centrale, aux côtés de Tsuyoshi Watanabe.

Charles Vanhoutte conservera sa place au milieu de terrain du club de Rotterdam. Oussama Targhalline retrouvera une place de titulaire contre Porto et Gjivai Zechiël sera lui aussi dans le onze de départ.

Anis Hadj Moussa sera apte à temps pour ce choc européen au De Kuip. « Il a pu s’entraîner normalement, donc il est prêt pour mardi », a déclaré Van Bronckhorst lundi lors d’un point presse.

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Selon Rijnmond, Shaqueel van Persie aura sa chance contre Porto, ce qui renverra Nacho Ferri sur le banc. Van Bronckhorst utilisera de nouveau Luciano Valente comme ailier gauche, après l’avoir aligné au milieu de terrain samedi contre Excelsior.

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Le Feyenoord a donc connu une répétition générale très décevante avec cette défaite 2-3 contre son voisin Excelsior. Le PSV et l’Ajax ont pleinement profité du faux pas de leur concurrent.

Porto a battu l’USC Paredes au quatrième tour de la Coupe du Portugal. En championnat, l’équipe de Francesco Farioli occupe la première place, avec cinq points d’avance sur Benfica.

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Composition probable du Feyenoord : Kastenmeier ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Van Persie, Valente.