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imago-sport-1085291572.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable du Feyenoord : ces joueurs viseront l’exploit face à l’Inter

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions

Le Feyenoord s’apprête à disputer un choc en Ligue des champions : l’Inter se rend mardi à De Kuip. Giovanni van Bronckhorst devrait faire confiance aux cadres, selon les prévisions de Voetbalzone. Le coup d’envoi sera donné à 21 h à Rotterdam-Zuid et cette affiche européenne sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select. 

Jeremiah St. Juste et Jakub Moder ne sont pas suffisamment en forme pour jouer contre l’Inter, a indiqué Van Bronckhorst lundi lors d’un point presse. Shaqueel van Persie et Reiss Nelson étaient absents samedi face au Fortuna Sittard, mais ils ont repris l’entraînement avec le groupe et seront disponibles mardi.

Tjark Ernst gardera les buts mardi face au grand club italien. Givairo Read (à droite) et Javi López (à gauche) occuperont les postes de latéraux du Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol formeront la charnière centrale de la défense rotterdamoise.

Au milieu de terrain, Van Bronckhorst conserve ses options habituelles. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël, positionné plus haut, seront de nouveau titulaires dans ce secteur.

Pas de surprise non plus en attaque. Anis Hadj Moussa évoluera comme à son habitude sur la droite, avec Luciano Valente sur le flanc gauche. Nacho Ferri servira de point d’appui le plus avancé face aux défenseurs rusés de l’Inter.

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03 nov. 2026

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Le Feyenoord a laissé échapper des points précieux samedi contre le Fortuna, qui a arraché le nul en fin de match : 1-1. L’Inter a subi un revers dans la course au titre en Serie A, s’inclinant 3-1 dans le derby toujours très disputé face à l’AC Milan.

Composition probable du Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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