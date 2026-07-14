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Composition probable de l'équipe de France : Didier Deschamps opère un changement marquant face à l'Espagne

France vs Espagne
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Après deux titularisations, Manu Koné retrouve le banc des remplaçants avec l’équipe de France. Selon L’Équipe, Aurélien Tchouaméni devrait être aligné d’entrée lors de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne.

Le milieu du Real Madrid est resté sur le banc lors des succès contre le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0).

Le sélectionneur Didier Deschamps semble considérer Tchouaméni comme le meilleur choix pour renforcer le milieu de terrain face à l’Espagne.

La défense devrait aligner le gardien Mike Maignan, ainsi que Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, ce dernier devant rejoindre le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison.

Les sentinelles Tchouaméni et Adrien Rabiot auront pour mission de libérer Michael Olise de toute contrainte défensive afin qu’il puisse se consacrer pleinement à sa créativité.

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En attaque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kylian Mbappé auront pour mission de trouver le chemin des filets. L’attaquant du PSG, suffisamment remis, sera bien titulaire faceà la Roja. Le coup d’envoi est prévu à 21 h (heure néerlandaise).

Composition probable : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Tchouaméni, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé.

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