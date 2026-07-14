Composition probable de l'équipe de France : Didier Deschamps opère un changement marquant face à l'Espagne

Après deux titularisations, Manu Koné retrouve le banc des remplaçants avec l’équipe de France. Selon L’Équipe, Aurélien Tchouaméni devrait être aligné d’entrée lors de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne.

Le milieu du Real Madrid est resté sur le banc lors des succès contre le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0).

Le sélectionneur Didier Deschamps semble considérer Tchouaméni comme le meilleur choix pour renforcer le milieu de terrain face à l’Espagne.

La défense devrait aligner le gardien Mike Maignan, ainsi que Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, ce dernier devant rejoindre le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison.

Les sentinelles Tchouaméni et Adrien Rabiot auront pour mission de libérer Michael Olise de toute contrainte défensive afin qu’il puisse se consacrer pleinement à sa créativité.

En attaque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kylian Mbappé auront pour mission de trouver le chemin des filets. L’attaquant du PSG, suffisamment remis, sera bien titulaire face à la Roja. Le coup d’envoi est prévu à 21 h (heure néerlandaise).

Composition probable : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Tchouaméni, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé.