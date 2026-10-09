L’Ajax reprend l’Eredivisie, sponsorisée par la Vriendenloterij, samedi à domicile contre le NEC. L’entraîneur Míchel doit composer avec plusieurs blessures et est donc contraint de remanier son équipe. Le duel à la Johan Cruijff ArenA débutera à 21 heures et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

En raison des blessures, Míchel ne peut pas compter sur Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis et Kasper Dolberg. Simon Adingra et Yves Bissouma peuvent faire leurs débuts samedi, comme l’a indiqué l’entraîneur espagnol lors d’un point presse. Aaron Bouwman est de nouveau apte après une blessure.

Marc ter Stegen sera dans les buts contre le NEC. Lucas Rosa (à droite) et Owen Wijndal (à gauche) occuperont les postes de latéraux. Thilo Kehrer et Youri Baas formeront la charnière centrale de la défense amstellodamoise.

Pas de surprise au milieu de terrain de l’Ajax. Jorthy Mokio, Davy Klaassen et Julian Brandt seront donc titulaires pour la reprise en Eredivisie.

Pas de Berghuis donc, ce qui offre une chance à Viktor Tsygankov sur le flanc droit de l’attaque. Oscar Gloukh évoluera à gauche, avec Tolu Arokodare en pointe pour l’équipe à domicile.

Prochains matchs AJX Eredivisie 15:00 NEC

L’Ajax doit gagner pour rester au contact des équipes de tête. Un bon galop d’essai est également souhaitable en vue de la rencontre de jeudi contre Hajduk Split en Ligue Conférence.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Mokio, Klaassen, Brandt ; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.