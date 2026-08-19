Composition probable de l’Ajax : Míchel modifie son onze à deux postes

L’Ajax affronte le FC Sion jeudi lors des barrages de la Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel modifie son onze à deux postes, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match en Suisse débute à 20 h 15 et sera à suivre en direct sur la plateforme de streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen gardera les buts de l’Ajax. La défense des visiteurs amstellodamois sera composée de (de droite à gauche) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas et Owen Wijndal.

Youri Regeer devra assurer le contrôle au milieu de terrain de l’Ajax en Suisse. Davy Klaassen sera lui aussi titulaire, tandis que Julian Brandt fait son retour dans le onze de l’Ajax pour apporter des impulsions offensives.

Kasper Dolberg est toujours joueur de l’Ajax et occupera le poste d’avant-centre contre Sion. Steven Berghuis (à droite) et Abdellah Ouazane (à gauche) devront alimenter l’attaquant danois depuis les ailes.

L’Ajax jouera donc d’abord à l’extérieur, avec le match retour prévu le jeudi 27 août à Amsterdam. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Regeer, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Dolberg, Ouazane.