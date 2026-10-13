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Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable de Feyenoord : un joueur clé est disponible face à Como

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Ligue des Champions

Feyenoord veut prendre sa revanche en Ligue des champions après sa défaite 5-1 contre le FC Barcelone le mois dernier. Giovanni van Bronckhorst devrait reconduire mercredi face à Como le onze qui s’est imposé 2-0 contre l’AZ, selon Voetbalzone. Le match, disputé à De Kuip, débutera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select. 

Tjark Ernst gardera les buts face aux Italiens. Givairo Read, à droite, et Javi López, à gauche, occuperont les postes de latéraux de Feyenoord. Jeremiah St. Juste et Mika Mármol formeront la charnière centrale de l’équipe de Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe est de nouveau pleinement rétabli et pourrait entrer en jeu.

Van Bronckhorst ne réserve aucune surprise au milieu de terrain. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël devraient donc débuter face à Como. 

En attaque, l’équipe à domicile alignera également ses titulaires habituels. Anis Hadj Moussa évoluera à droite, tandis que Luciano Valente, en forme, jouera à gauche. Nacho Ferri, buteur contre l’AZ, occupera la pointe de l’attaque de Feyenoord.

Feyenoord a fait forte impression contre l’AZ et occupe pour l’instant la tête de la Vriendenloterij Eredivisie. Como figure dans le haut du classement de Serie A et a obtenu un point dimanche contre l’AS Roma (0-0), qui a vu Donyell Malen être expulsé.

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14 oct. 2026

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Como a entamé son parcours en Ligue des champions par une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig, adversaire du PSV mardi. Feyenoord, lui, s’est donc lourdement incliné à Barcelone.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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