Feyenoord s’apprête à disputer un choc en Ligue des champions : l’Inter se déplace mardi à De Kuip. Giovanni van Bronckhorst devrait faire confiance aux joueurs confirmés, selon les prévisions de Voetbalzone. Le coup d’envoi à Rotterdam-Zuid sera donné à 21 h 00 et ce choc européen sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Jeremiah St. Juste et Jakub Moder ne sont pas suffisamment en forme pour jouer contre l’Inter, a indiqué Van Bronckhorst lundi lors d’un point presse. Shaqueel van Persie et Reiss Nelson étaient absents samedi contre Fortuna Sittard, mais ils ont repris l’entraînement et seront disponibles mardi.

Tjark Ernst gardera les buts mardi face au grand club italien. Givairo Read, à droite, et Javi López, à gauche, occuperont les postes de latéraux de Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol formeront la charnière centrale de la défense rotterdamoise.

Van Bronckhorst conserve ses options habituelles au milieu de terrain. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël, plus avancé, seront de nouveau titulaires dans ce secteur.

Pas de surprise non plus en attaque. Anis Hadj Moussa évoluera comme à son habitude sur le côté droit, avec Luciano Valente sur le flanc gauche. Nacho Ferri servira de point d’appui le plus avancé face aux défenseurs rusés de l’Inter.

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Feyenoord a laissé échapper de précieux points samedi contre Fortuna Sittard, qui a arraché le nul en fin de match : 1-1. L’Inter a subi un revers dans la course au titre en Serie A, avec une défaite 3-1 dans le derby toujours très disputé contre l’AC Milan.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.