Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Composition officielle : Mbappé et Güler mènent l'attaque du Real face à Racing

Kylian Mbappé
A. Guler
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
France
Turquie
Espagne

Premier test après le Clasico

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter le Racing, ce dimanche, lors de la 11e journée de Liga.

Mourinho a aligné un quatuor offensif composé de Jude Bellingham, Yan Diomandé, Arda Güler et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid occupe la troisième place du championnat espagnol avec 24 points, à 6 points du FC Barcelone, leader du classement.

Le match d'aujourd'hui marquera la première apparition du club madrilène après la victoire face au Barça dans le Clasico sur le score de 2-1, dimanche dernier.

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

Voici la composition complète du Real Madrid face au Racing :

Gardien : Courtois.

Défense : Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Milieu : Tchouaméni, Bernardo, Bellingham.

Attaque : Yan Diomandé, Kylian Mbappé, Arda Güler.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google