José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter le Racing, ce dimanche, lors de la 11e journée de Liga.
Mourinho a aligné un quatuor offensif composé de Jude Bellingham, Yan Diomandé, Arda Güler et Kylian Mbappé.
Le Real Madrid occupe la troisième place du championnat espagnol avec 24 points, à 6 points du FC Barcelone, leader du classement.
Le match d'aujourd'hui marquera la première apparition du club madrilène après la victoire face au Barça dans le Clasico sur le score de 2-1, dimanche dernier.
Voici la composition complète du Real Madrid face au Racing :
Gardien : Courtois.
Défense : Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.
Milieu : Tchouaméni, Bernardo, Bellingham.
Attaque : Yan Diomandé, Kylian Mbappé, Arda Güler.