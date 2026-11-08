Composition officielle : le Barça et l'Atlético Madrid alignent leur armada

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a arrêté ses choix pour le onze de départ face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, après avoir décidé de lancer Marc Bernal pour compenser l'absence de Rodri au milieu de terrain, tout en laissant Frenkie de Jong sur le banc et en conservant Bryan Gil au poste d'arrière droit.

Le quotidien espagnol « Sport » a révélé que Bernal a remporté la concurrence pour le poste de milieu de terrain, après avoir livré une prestation remarquable en seconde période face à Aston Villa, gagnant ainsi la confiance de Flick pour une rencontre relevée qui exige le plus haut degré de préparation, à l'image du match du Barça face au Paris Saint-Germain à Paris.

Le poste d'arrière droit a fait l'objet d'une autre concurrence, qui s'est soldée par le choix de Bryan Gil pour occuper ce poste, complétant l'arrière-garde aux côtés de Cubarsí et de Gerard Martín dans l'axe de la défense, tandis que João Cancelo assure le rôle d'arrière gauche.

Flick a préféré ne pas prendre de risque avec Eric García, qui débutera la rencontre sur le banc.

Avec sa participation face à l'Atlético de Madrid, Gil dispute son troisième match consécutif dans le onze de départ, après être apparu lors des précédentes rencontres contre Alavés et Aston Villa.

Au milieu de terrain, Bernal formera un duo aux côtés de Pedri et de Fermín, en l'absence de Rodri, qui contraint l'équipe à répartir les rôles de manière différente.

Pedri devrait assumer une plus grande responsabilité dans la construction du jeu, en se rapprochant du poste de sentinelle et en disposant d'un espace plus large pour organiser les mouvements du Barça et conserver le ballon.

Quant à la ligne offensive, elle ne connaîtra aucun changement, puisque Raphinha continuera d'évoluer au poste d'avant-centre, tandis que Gordon occupera le flanc gauche et que Lamine Yamal mènera l'attaque du côté droit.

Flick compte sur le rôle offensif croissant de Raphinha à ce poste, après qu'il est devenu l'un des éléments les plus en vue du nouveau dispositif et qu'il a inscrit 19 buts sous le maillot du Barça lors de la saison 2026-2027, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol.

De son côté, Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, prévoit de s'appuyer sur Oblak dans les buts, devant lui une défense comprenant Marcos Llorente au poste d'arrière droit, avec la possibilité de le faire passer troisième défenseur central en cas de besoin, aux côtés de Pubill, de Hancko et de Grimaldo, dans le but de limiter le danger du trio offensif du Barça — Raphinha, Lamine Yamal et Fermín —, tout en conservant la capacité à lancer des attaques par les côtés.

Malgré le retour de Cardoso et de Hojlund dans l'effectif, le duo débutera la rencontre sur le banc, tandis que le milieu de terrain s'appuiera sur Pablo Barrios aux côtés de Koke au poste de sentinelle, dans une tentative de trouver l'équilibre entre les tâches défensives et la construction des attaques.

Sur les côtés, Giuliano Simeone évoluera sur le flanc droit, mettant à profit ses qualités physiques et son soutien défensif à Marcos Llorente, tandis que Baena occupera le flanc gauche, avec pour mission d'aider Grimaldo à limiter le danger de Lamine Yamal.

En pointe, Julián Álvarez mène l'attaque de l'Atlético de Madrid, en tant que principale source de danger de l'équipe, aux côtés de Kang-in Lee, qui fait son retour dans le onze de départ après être entré en jeu en remplaçant face au Bayern Munich.

Kang-in assurera un rôle offensif aux côtés d'Álvarez, avec la possibilité de basculer sur l'aile droite lorsque l'équipe reviendra à un dispositif en 5-4-1 durant les phases défensives, tandis que Jonathan David, Ademola Lookman et Alexander Sørloth attendent leur chance sur le banc.