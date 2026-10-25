Tous les regards se tournent vers les compositions de départ du Real Madrid et du Barça à l'occasion du Clasico, dimanche soir, au Spotify Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne, lors d'un match où les deux équipes chercheront à remporter l'un des sommets les plus marquants de la saison.

Le Real Madrid aborde la rencontre avec une composition emmenée par Kylian Mbappé en attaque, dans laquelle Andriy Lunin pallie l'absence du gardien belge Thibaut Courtois, touché par la grippe, tandis que Federico Valverde dirige le couloir droit. De son côté, Mourinho a surpris tout le monde en faisant confiance à Bernardo Silva à la place de Camavinga.

La composition de départ du Real Madrid

Gardien de but : Andriy Lunin

Défense : Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

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Milieu : Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham

Attaque : Arda Güler, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

En face, Hansi Flick s'appuie sur une composition offensive emmenée par Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon, avec la présence de Pedri, Rodri et Fermín López au milieu de terrain, dans le but d'imposer sa domination et de tirer profit de l'avantage du terrain et du public.

Les remplaçants du Real Madrid : Mestre, Ilia, Militão, Camavinga, Endrick, Trent, Carreras, Espí, Ibrahim, Rüdiger, Dembrís et Tiago.

La composition de départ du Barça

Gardien de but : Joan García

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Milieu : Rodri, Pedri, Fermín López

Attaque : Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha

Les remplaçants du Barça : Szczęsny, Livaković, Baldé, Fariñas, Gavi, Gabriel Jesus, Ademi, De Jong, Bernal, Hamza, Campos et Jofre.