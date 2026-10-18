José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter Séville, dimanche soir, lors de la neuvième journée de la Liga.

Mourinho a lancé sa star brésilienne Endrick pour la première fois dans le onze de départ cette saison, après sa superbe entrée en jeu lors du match contre la Roma en Ligue des champions.

Le joueur turc Arda Güler figure également dans le onze de départ, après avoir débuté le dernier match face à la Roma sur le banc des remplaçants.

Le quotidien Marca a analysé la composition du Real Madrid, indiquant que le milieu de terrain Fede Valverde évoluera au poste de latéral, un poste qu'il ne souhaitait pas occuper lors des saisons précédentes.

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Mourinho a placé Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries sur le banc des remplaçants, tandis que Yan Diomande endossera le rôle de Vinicius Junior, absent de la rencontre pour suspension.

La composition du Real Madrid est la suivante :

Gardien : Thibaut Courtois

Défense : Valverde, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Milieu : Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande

Attaque : Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé



