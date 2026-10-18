Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traduit par

Composition du Real Madrid : Mourinho surprend son joueur en pleine réussite et change le poste de Valverde

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Endrick
F. Valverde
J. Mourinho
Espagne

Mourinho offre à la star du Real Madrid sa première titularisation

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter Séville, dimanche soir, lors de la neuvième journée de la Liga.

Mourinho a lancé sa star brésilienne Endrick pour la première fois dans le onze de départ cette saison, après sa superbe entrée en jeu lors du match contre la Roma en Ligue des champions.

Le joueur turc Arda Güler figure également dans le onze de départ, après avoir débuté le dernier match face à la Roma sur le banc des remplaçants.

Le quotidien Marca a analysé la composition du Real Madrid, indiquant que le milieu de terrain Fede Valverde évoluera au poste de latéral, un poste qu'il ne souhaitait pas occuper lors des saisons précédentes.

Prochains matchs
RMA

RMA

LaLiga

18 oct. 2026

SEV

SEV

Mourinho a placé Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries sur le banc des remplaçants, tandis que Yan Diomande endossera le rôle de Vinicius Junior, absent de la rencontre pour suspension.

La composition du Real Madrid est la suivante :

Gardien : Thibaut Courtois

Défense : Valverde, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Milieu : Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande

Attaque : Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google