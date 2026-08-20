L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé la composition du « Leader » pour affronter Al-Fayha, ce jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, une composition marquée par la titularisation de Sultan Mandash sur l'aile droite pour compenser le départ du Brésilien Malcom de Oliveira.

Inzaghi a décidé de ne pas apporter d'autres changements à la composition alignée lors du match précédent, si bien que la rencontre face à Al-Fayha se présente avec un onze largement similaire, en s'appuyant sur Mandash sur le flanc droit à la place de Malcom, pour le premier test de l'équipe après le départ de l'ailier brésilien.

La composition d'Al-Hilal face à Al-Fayha est la suivante :

Gardien de but : Yassine Bounou.

Ligne défensive : Mutaib Al-Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Mohammed Mahzari.

Milieu de terrain : Mohammed Kanno, Rúben Neves, Sergej Savić.

Attaque : Crysencio Summerville, Karim Benzema, Sultan Mandash.

Inzaghi espère que Mandash saura combler l'absence offensive de Malcom, d'autant que le nouvel ailier disposera d'une chance dès le coup d'envoi pour prouver sa capacité à occuper le poste durant la période à venir.

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Al-Hilal conserve plusieurs solutions sur le banc, alors que le « Leader » cherche à décrocher sa deuxième victoire consécutive en Roshn Saudi League, après avoir débuté son parcours dans la compétition par une victoire face à Al-Faisaly.

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Les regards se tournent particulièrement vers le trio offensif Summerville, Benzema et Mandash, au vu de la volonté d'Al-Hilal de préserver sa force offensive et de continuer à engranger des points, dans l'attente de ce que proposera l'équipe après l'unique changement imposé par le départ de Malcom.