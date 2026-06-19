« Comporte-toi comme il se doit »… João Neves paie le prix de ses propos sur Ronaldo

João Neves, milieu de terrain de l’équipe du Portugal, a provoqué une vive polémique dans son pays après des déclarations surprenantes au sujet de son capitaine Cristiano Ronaldo, à l’issue du match nul (1-1) contre la République démocratique du Congo lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Neves, auteur de l’unique but portugais lors de cette rencontre, a estimé que la star expérimentée n’était plus traitée comme un cas à part au sein du groupe, contrairement au passé.

Un joueur parmi d’autres.

« Nous savons tous ce que Cristiano a apporté à notre équipe, à la sélection portugaise et au football mondial, mais aujourd’hui, il sait, tout comme nous, qu’il n’est pas différent des autres », a déclaré le joueur du Paris Saint-Germain.

Il a ajouté : « C’est un joueur parmi d’autres dans l’équipe qui aide le groupe, exactement comme le font tous les joueurs. Il est là pour apporter sa contribution et soutenir la sélection, comme tout le monde. »

Une prestation terne

Ces propos interviennent après la prestation terne de Ronaldo face à la République démocratique du Congo, où il a disputé l’intégralité du match sans cadrer le moindre tir.

Ce match a confirmé les difficultés actuelles du capitaine d’Al-Nassr, désormais à dix rencontres internationales sans trouver le chemin des filets (Coupe du monde + Championnat d’Europe), relançant le débat sur sa place dans le onze de Roberto Martínez.

Malgré les 90 minutes passées sur la pelouse, il n’a touché le ballon que 25 fois, une statistique inférieure à celle de quatre coéquipiers entrés en cours de jeu, gardien Diogo Costa compris.

Une vive polémique

Selon le journal britannique The Sun, ces propos ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le jeune milieu a essuyé de vives critiques de la part des supporters de Ronaldo, estimant qu’il manquait de respect au capitaine et à l’une des légendes du ballon rond.

Les réseaux sociaux du milieu ont été inondés de messages lui réclamant plus de respect envers le capitaine, et les critiques ont même touché sa compagne, Madalena Araújo, également prise à partie au sujet de la polémique.

Sur son profil, on pouvait lire : « Soit clair : tes propos sur Cristiano Ronaldo manquent de respect et de professionnalisme. Tu n’es pas obligé de l’aimer, mais tu dois le respecter. C’est l’homme aux 5 Ballons d’or, 5 Ligues des champions et recordman des buts en sélection. »

Un autre a rappelé : « C’est grâce à lui si des millions d’enfants aiment le football et le pratiquent, y compris des joueurs de ta génération. »

Un troisième a ajouté : « Tu es un jeune joueur doté d’un immense talent, mais le talent sans respect ne signifie rien. Ce sont les légendes qui ont bâti ce sport et t’ont ouvert la voie, alors comporte-toi comme il se doit. »

On pouvait également lire : « Fais preuve d’un peu de classe et prononce le nom de Ronaldo avec le plus grand respect. »

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D’autres internautes ont défendu Neves, reprochant à Ronaldo d’être responsable du déclin de la sélection, tandis que certains ont appelé les joueurs portugais à défendre leur capitaine avec la même ferveur que les Argentins protègent Lionel Messi.

Les réactions ont également gagné le compte de sa compagne, Madalena Araújo, un abonné y commentant : « Dis à ce gamin de respecter Cristiano. »

D’autres ont rappelé que Ronaldo demeurait l’un des plus grands joueurs de l’histoire et que son apport à la sélection méritait davantage de reconnaissance de la part de ses coéquipiers et des supporters.

La sélection portugaise se prépare à affronter l’Ouzbékistan pour son deuxième match de la phase de groupes, dans un contexte où le statut de Ronaldo, de plus en plus critiqué après la rencontre face à la République démocratique du Congo, alimente toutes les spéculations.