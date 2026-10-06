« Kimmich montre la voie en tant que capitaine grâce à son expérience, et surtout grâce à ses performances. Je ne sais même pas pourquoi Kimmich fait débat », a écrit Matthäus dans sa chronique pour Sky. Pour le recordman des sélections, le stratège de l’entrejeu âgé de 31 ans est « incontournable au FC Bayern et en équipe d’Allemagne ».

Kimmich a livré une prestation correcte en sentinelle unique dans le système en 4-3-3 de Klopp contre les Pays-Bas, au point d’être même « le meilleur joueur allemand » pour Klopp. Mais il a ensuite connu une sortie malheureuse lors de la défaite contre la Grèce. Bien qu’il ait logiquement voulu rester avec l’équipe en tant que capitaine, Kimmich, en tant que membre du premier groupe de Klopp, a ensuite dû repartir comme prévu.

Au lieu de soutenir Kimmich, Klopp a alimenté le débat déjà naissant autour de son capitaine avec des déclarations désinvoltes (« Je peux dire ça à Jo : plus on pose la question souvent, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. »). Avec Alexander Pavlovic dans le rôle de Kimmich comme numéro 6 reculé, et Tom Bischof ainsi que Florian Wirtz dans les demi-espaces, l’équipe d’Allemagne a été nettement plus séduisante contre la Serbie et en Grèce qu’auparavant.

Jürgen Klopp loue Joshua Kimmich pour ses ballons piqués

« Certains critiquent Kimmich en disant qu’il joue trop souvent latéralement et vers l’arrière », a expliqué Matthäus, avant d’établir une comparaison historique avec une icône du FC Bayern. « Mais où Bastian Schweinsteiger jouait-il donc ses ballons à l’époque ? Il avait 180 ballons touchés au milieu de terrain, mais vers l’avant, dans le jeu de tiki-taka du Bayern à l’époque, il ne se passait souvent rien non plus. Kimmich ne joue pas seulement latéralement ou vers l’arrière, il crée aussi du danger devant avec ses ballons piqués. En club comme en sélection. »

Prochains matchs FCA Bundesliga 09:30 FCB

Quelque peu en contradiction avec ce plaidoyer très clair, Matthäus a toutefois également estimé dans sa chronique que Kimmich n’avait « pas de passe-droit » et, comme le chouchou du public non convoqué Deniz Undav, « pas de marge de sécurité non plus ». « Le principe de la performance vaut pour tout le monde, et si Kimmich ne performe pas comme Klopp l’imagine pour son style de jeu, il a en Aleksandar Pavlovic, qui a été l’un des meilleurs contre la Serbie et en Grèce, un grand concurrent issu des rangs du FC Bayern. »

Indépendamment du débat autour de Kimmich, Matthäus a demandé que Klopp trouve avant la prochaine trêve internationale à la mi-novembre « un noyau de 15 à 17 joueurs sur lesquels il mise ». Il s’agira alors de conclure la phase de ligue de la Ligue des nations avec un déplacement en Serbie puis une réception des Pays-Bas.