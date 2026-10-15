C’est ce que rapporte le quotidien tz. Selon ses informations, les représentants du Bayern Munich ont récemment observé de près le milieu de terrain sur place, lors du tournoi international U18 de Nyon, en Suisse. Eduardo Pape s’y trouvait avec la sélection junior du Brésil entre fin septembre et début octobre.

D’après le quotidien, ce milieu défensif se distingue par son intelligence de jeu, son calme balle au pied et sa capacité à distribuer le ballon à ses coéquipiers sans prendre de risques. Des experts le compareraient ainsi volontiers à Sergio Busquets, le légendaire milieu défensif du FC Barcelone de l’ère Messi.

Les qualités d’Eduardo Pape n’auraient toutefois pas attiré uniquement l’attention du Bayern Munich. Son nom a déjà été associé à de nombreux autres clubs : au printemps, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth et Monaco étaient déjà évoqués. « J’ai parlé avec des représentants de ces clubs. Tous ont montré de l’intérêt et dit qu’ils allaient étudier cette possibilité », rapportait alors Robson Ramos, le président d’Azuriz FC, à UOL Esporte. Le Bayern Munich viendrait désormais s’ajouter à la liste.

Combien un club devra-t-il débourser pour Eduardo Pape ?

Le petit club d’Azuriz FC détient 20 % des droits sur un transfert d’Eduardo Pape, et son président espère donc réaliser une très grosse opération. Selon des informations venues du Brésil, Cruzeiro réclamerait en effet la somme considérable de 40 millions d’euros pour l’adolescent, un montant qui ne paraît même pas franchement excessif au vu du nombre de clubs intéressés.

Avec la sélection brésilienne U17, Eduardo Pape a brillé en inscrivant six buts en huit rencontres. À Nyon, il a fait ses débuts avec les U18 de la Seleção.