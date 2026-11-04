Como signe une improbable victoire fleuve en Ligue des champions : 1-9 (!)

Como a infligé une correction impitoyable au RC Lens mercredi soir en Ligue des champions. L’équipe de Cesc Fàbregas s’est imposée 1-9. L’ancien attaquant du FC Utrecht Tasos Douvikas a inscrit un triplé et, avec six buts, il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions. Avec neuf points en quatre matches, Como réalise un très bon parcours. Lens, qui ne compte que trois points en quatre rencontres, va devoir se retrousser les manches.

Como a rapidement ouvert le score sur corner. Douvikas a marqué au second poteau. Les soupçons de hors-jeu se sont révélés infondés : un défenseur lensois avait oublié de remonter. 0-1.

Douvikas a de nouveau marqué après une demi-heure de jeu. Paz a déposé le ballon au second poteau d’une superbe passe, où Alex Valle l’a empêché de sortir de justesse avant de servir Douvikas. L’attaquant n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

Le 0-3 n’a pas tardé et, cette fois, Paz s’en est chargé lui-même. L’Argentin est entré dans la surface balle au pied et a frappé fort du gauche, sous la barre, avant de dédier son but à l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, décédé.

Le 0-4 est intervenu moins de deux minutes après la pause. Paz a trouvé un espace qui ne semblait pas exister, a servi Luis da Cunha et a vu le Brésilien conclure calmement du gauche.

Sur un centre de Luis Milla, Marc-Oliver Kempf a porté le score à 0-5. Peu après, Douvikas a signé son triplé. Parfaitement servi par Paz, le Grec a frappé de près avec conviction au premier poteau.

Le calvaire de Lens, complètement dépassé, n’était pas terminé : à la 62e minute, le club encaissait déjà un septième but. Mattia Liberali, tout juste âgé de 19 ans, en a profité cette fois-ci, avant que Ruben Aguilar ne sauve quelque peu l’honneur du Nord de la France d’une superbe volée sur corner.

Moins de cinq minutes plus tard, Lens, sifflé par son public, a encaissé un nouveau but, signé Martin Baturina. Le Croate a gardé tout son sang-froid et, après une feinte, a tranquillement marqué : 1-8. Matteo Papaccioli a lui aussi inscrit son nom au tableau d’affichage, même s’il a d’abord cru que sa frappe à ras de terre serait annulée pour hors-jeu : 1-9.