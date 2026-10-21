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Cesc Fabregas a orchestré une victoire écrasante 4-1 contre Manchester United, mettant en lumière les faiblesses défensives de l’équipe de Michael Carrick grâce à un jeu de position supérieur. Nico Paz a fait la différence en exploitant les espaces entre le milieu de terrain et la défense de United, qui manquaient de coordination.

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Cette rencontre de Ligue des champions a offert un contraste fascinant entre deux philosophies d’entraîneurs. Cesc Fabregas, adepte du jeu de position fondé sur la possession, cherchait à exploiter les demi-espaces et à créer des surnombres dans le dernier tiers. Son objectif était clair : s’appuyer sur la supériorité technique de son équipe pour déjouer le pressing de Manchester United et isoler les défenseurs centraux visiteurs. Avec 54 % de possession et plus du double de buts attendus (1,97 contre 0,62), la domination de Como découlait directement d’un plan exécuté à la perfection dès la deuxième minute.

Michael Carrick, soumis à une pression croissante, a tenté de mettre en place un 4-2-3-1 compact, capable de se projeter rapidement vers l’avant. Mais, confronté à une grave crise de blessures qui le privait notamment de Lisandro Martinez et de Marcus Rashford, il disposait d’un dispositif tactique fragile. Manchester United voulait jouer rapidement vers l’avant et exploiter la vitesse de Mbeumo et Cunha en contre-attaque, mais n’a finalement pas su contenir la mobilité du milieu de Como. Son organisation s’est effondrée, et l’équipe s’est retrouvée menée quelques instants après le coup d’envoi.

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Le dispositif tactique de Como

Fabregas a déployé un 4-2-3-1 fluide qui s’apparentait davantage à un 3-2-5 en possession. Le rôle des latéraux était déterminant : Yan Couto et Alex Valle montaient haut, étiraient la ligne défensive de Manchester United et ouvraient d’immenses espaces dans les couloirs intérieurs. Paz pouvait ainsi évoluer en véritable numéro 10, avec une liberté totale. Véritable moteur de l’équipe, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Son placement entre Youri Tielemans et Andrey Santos, les deux milieux défensifs de Manchester United, semait constamment le doute chez ces derniers, qui ne savaient pas s’ils devaient rester bas ou aller à sa rencontre.

Les déclencheurs du pressing de l’équipe à domicile étaient bien pensés. Plutôt que de presser haut sans retenue, Como adoptait un bloc médian qui se transformait en pressing individuel agressif dès que Manchester United transmettait le ballon à ses latéraux. En fermant les lignes de passe vers Bruno Fernandes, Como contraignait son adversaire à jouer de longs ballons peu prometteurs, que Kempf et Ramon récupéraient facilement pour relancer. À la construction, Maximo Perrone redescendait entre les défenseurs centraux pour créer un trois contre deux face à la première ligne de pressing de Manchester United et permettre une progression fluide du ballon. L’efficacité de ce dispositif s’est illustrée par les cinq contre-attaques comptabilisées pour Como, dont trois se sont conclues par un but après avoir pris de vitesse une équipe de Manchester United désorganisée dans ses transitions défensives.

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Le dispositif tactique de Manchester United

Le 4-2-3-1 de Manchester United était conçu pour réagir au jeu adverse, mais il lui manquait la rigueur défensive nécessaire pour résister au système de Fabregas. Harry Maguire et Matthijs de Ligt n’ayant pas la vitesse requise pour revenir défendre derrière une ligne haute, Carrick leur a demandé de reculer. Le milieu de terrain, lui, n’a pas suivi. Un espace béant s’est ainsi ouvert au centre du terrain. Tielemans et Santos peinaient à protéger leur défense et se retrouvaient souvent devant le ballon, laissant les quatre défenseurs totalement exposés aux appels directs de Douvikas et aux montées tardives de Jacobo Ramon.

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Sur le plan offensif, Manchester United dépendait trop des exploits individuels et pas assez de circuits de jeu structurés. Bruno Fernandes devait souvent redescendre dans sa propre moitié de terrain simplement pour toucher le ballon, ce qui éloignait la principale menace créative de l’équipe du dernier tiers. Mbeumo et Matheus Cunha étaient isolés sur les côtés et recevaient le ballon dos au but plutôt que dans leur course. Si Manchester United a tenté 13 tirs, beaucoup étaient des frappes lointaines peu prometteuses ou effectuées sous une forte pression, et l’équipe n’a pas réussi à produire une seule contre-attaque de grande qualité. Le but tardif de Joshua Zirkzee dans le temps additionnel n’a été qu’une consolation statistique dans un match où Manchester United a été dominé tactiquement dans tous les secteurs.

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La bataille tactique

Le match s’est joué dans l’espace occupé par Paz. Fabregas avait repéré qu’en l’absence de Kobbie Mainoo, il manquait à Manchester United une véritable sentinelle. En demandant à Paz de se décaler constamment vers le demi-espace droit, il entraînait Santos hors de sa position. Quand ce dernier se déplaçait pour couvrir Paz, l’axe s’ouvrait et permettait à Lucas Da Cunha et Douvikas de combiner. Ce décalage tactique a été le principal moteur des 1,97 but attendu créés par Como : l’équipe ne tirait pas seulement davantage, elle se procurait des occasions de grande qualité en exploitant une faille structurelle.

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L’incapacité de Carrick à ajuster la hauteur de sa ligne défensive signifiait que, même lorsque Manchester United récupérait le ballon, la distance jusqu’au but adverse était trop grande pour être comblée. Fabregas a remporté la bataille tactique en incitant Manchester United à passer par le milieu, sachant que son équipe disposait de la maîtrise technique nécessaire pour récupérer le ballon et exploiter les espaces laissés derrière. Ce fut une démonstration dans l’art d’exploiter l’absence d’identité défensive d’un adversaire.

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Les ajustements en cours de match

Constatant le manque de maîtrise de son équipe, Carrick a procédé à un double changement à la mi-temps, faisant entrer Amad Diallo et Carlos Baleba à la place d’Andrey Santos et Matheus Cunha. L’entrée de Baleba devait apporter davantage de présence physique au milieu, mais cet ajustement a immédiatement été contrarié par le deuxième but de Como, inscrit par Douvikas à la 49e minute. Le changement n’a guère permis d’endiguer les difficultés de Manchester United : Baleba a reçu un avertissement cinq minutes seulement après son entrée en jeu, ce qui a encore limité sa capacité à presser agressivement.

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Fabregas, de son côté, s’est servi de ses remplacements pour maintenir l’intensité du pressing de son équipe. L’entrée de Maxence Caqueret à la place de Baturina à l’heure de jeu a apporté de la fraîcheur dans l’entrejeu et empêché Manchester United de prendre de l’élan. Après le but de Paz qui a porté le score à 3-0, Fabregas est passé à un 4-4-1-1 plus prudent pour gérer la fin du match, faisant entrer Dossena et Smolcic afin d’ajouter de la taille dans la surface. Carrick a lancé Joshua Zirkzee à la place de Bruno Fernandes à la 66e minute, passant de fait à un 4-4-2. Mais ce changement n’a fait que dégarnir davantage le milieu, permettant à Ramon de monter et d’inscrire le quatrième but à la 76e minute.

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Conclusion

En définitive, la supériorité de Como dans l’organisation de son jeu de position et son exploitation implacable des demi-espaces ont décidé de l’issue du match. Fabregas s’est appuyé sur l’intelligence de jeu de Paz pour désorganiser une équipe de Manchester United en manque de repères tactiques et à court d’énergie. Incapable de réduire l’écart entre son milieu et sa défense, Manchester United a laissé Como progresser facilement à travers ses lignes. Si le but tardif de Zirkzee a sauvé une part de son honneur, ce match a consacré la nette victoire des schémas offensifs élaborés de Fabregas sur le système désarticulé de Carrick, affaibli par les blessures. Les Italiens ont fait preuve de davantage de cohésion, de détermination et, surtout, de discipline tactique.