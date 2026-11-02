La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a demandé un rapport à la société Kinexon, responsable du développement de la technologie du ballon connecté, afin d'éclaircir les circonstances de ce qui s'est produit lors du match entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, disputé dimanche dernier au stade de San Mamés, dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Espagne, et plus précisément sur l'action du penalty qui a abouti au deuxième but de l'équipe hôte.

Selon le site officiel de la Fédération espagnole de football, cette demande de rapport visait à clarifier la cause du dysfonctionnement apparu dans la technologie du ballon connecté durant le match, après que l'action a suscité une polémique quant à l'identité du joueur ayant touché le ballon en dernier avant que le penalty ne soit accordé.

Avant le coup d'envoi du match, l'arbitre assistant vidéo désigné pour diriger la rencontre, qui dispose d'une vaste expérience dans l'utilisation de cette technologie après avoir déjà travaillé avec elle lors de la Coupe du monde, en plus d'avoir reçu une formation spécialisée sur son mécanisme de fonctionnement, a mené le processus de synchronisation prévu conformément au protocole avec l'opérateur de la technologie vidéo, sans relever aucun problème.

L'arbitre en question était le seul Espagnol à avoir participé à la direction de matches de la Coupe du monde parmi les arbitres de la technologie vidéo.

La société Mediapro a par ailleurs effectué, au cours du match, des tests aléatoires pour s'assurer de la fiabilité du processus de synchronisation.

Lors d'une action de la première mi-temps, l'arbitre a accordé un penalty après avoir estimé que le défenseur de la Real Sociedad avait commis une faute sur l'un des attaquants de l'Athletic Bilbao.

L'action a été examinée depuis la salle de la technologie vidéo et, sur la base de l'image alors disponible du signal fourni par la technologie du ballon connecté, l'action a été interprétée comme signifiant que c'était le joueur de l'Athletic Bilbao qui avait touché le ballon, tandis que le joueur de la Real Sociedad ne l'avait pas touché.

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Lorsque les données techniques ont ensuite été transmises à la diffusion télévisée, dans un souci de transparence, il a été confirmé que la touche du joueur de l'Athletic Bilbao coïncidait avec le dernier pic enregistré dans les données, avant l'instant où le joueur de la Real Sociedad était censé toucher le ballon, sans qu'aucun autre pic n'apparaisse par la suite, ce qui indiquait que le joueur de l'équipe basque n'avait pas pu toucher le ballon.

Toutefois, deux pics antérieurs sont apparus, dont il n'était pas évident de déterminer dans quelle mesure ils correspondaient aux images affichées.

Face à ces circonstances, la commission technique des arbitres a demandé à la société Kinexon de réaliser une analyse précise de ce qui s'était produit et de fournir une explication détaillée des deux pics apparus avant le pic que l'on pensait initialement correspondre à la dernière touche du joueur de l'Athletic Bilbao.

Selon le communiqué officiel de la commission technique des arbitres, le rapport publié par la société a abouti aux conclusions suivantes :

« L'explication la plus probable est l'existence d'un léger écart de synchronisation, d'environ une à deux images, soit l'équivalent de 20 à 40 millièmes de seconde, entre le signal du ballon et la séquence vidéo utilisée dans la technologie vidéo, à une cadence de 50 images par seconde. Dans la présentation initiale, les pics du signal sont apparus avant les moments de contact réels qui leur correspondent dans la vidéo, avec un léger décalage temporel. Cela a pu conduire à interpréter l'action comme signifiant que le joueur de la Real Sociedad n'avait pas touché le ballon, car aucun pic supplémentaire n'apparaissait au moment où le contact semblait se produire. Mais en resynchronisant le signal avec la vidéo, après correction de ce décalage temporel, les données sont devenues cohérentes avec ce qui apparaît à l'écran, non seulement pour cette action, mais aussi pour les événements qui l'ont précédée et suivie, ce qui n'était pas le cas dans la présentation initiale. Dès lors, le pic le plus marqué coïncide avec le moment où le joueur de la Real Sociedad atteint le ballon. »

Sur la base des conclusions du rapport, c'est le joueur de la Real Sociedad qui a touché le ballon en dernier, ce qui signifie que la décision d'accorder le penalty n'était peut-être pas correcte.

Cependant, la commission technique des arbitres a souligné que, pour évaluer la décision, il faut tenir compte des informations dont disposait l'arbitre de la technologie vidéo au moment de la révision de l'action, ainsi que de l'état de synchronisation que le système affichait alors.

La commission a précisé que la décision prise par la salle de la technologie vidéo était correcte à ce moment-là, car il n'existait aucune preuve permettant de modifier la décision prise par l'arbitre sur le terrain. Il y avait au contraire des preuves solides, issues des données extraites de la technologie du ballon connecté, indiquant que seul le joueur de l'Athletic Bilbao avait touché le ballon.

La commission technique des arbitres a également estimé qu'il était important de souligner que la technologie du ballon connecté avait fonctionné correctement tout au long du match, et que le dysfonctionnement relevé se limitait à l'écart de synchronisation mentionné entre le signal fourni par le ballon et la séquence vidéo utilisée par les arbitres de la technologie vidéo.

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Le capteur présent dans le ballon connecté de Kinexon fournit des données temporelles d'une très grande précision et, lorsque cette technologie est utilisée dans les révisions de la technologie vidéo en s'appuyant sur les caméras de diffusion télévisée, le signal du ballon est synchronisé manuellement par l'opérateur de la technologie vidéo avec la séquence vidéo avant chaque match, au moyen d'un rebond du ballon effectué de manière précise et contrôlée.

Ce mécanisme diffère de la méthode utilisée dans le système de hors-jeu semi-automatique, où le ballon connecté est synchronisé en continu avec les caméras de suivi dédiées, à l'aide du protocole de temporisation précis, qui offre une précision de l'ordre du millième de seconde, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un alignement manuel.

La commission technique des arbitres a affirmé qu'elle continuerait à collaborer avec les sociétés et les spécialistes responsables de ces technologies, bien que l'incident soit lié à un dysfonctionnement technique hors du champ de responsabilité de la commission, et ce dans le but de développer les procédures d'utilisation et de synchronisation, de renforcer la fiabilité des systèmes et de réduire les probabilités de répétition de tels cas.

La commission a insisté sur le fait que son objectif consiste à garantir l'intégration des outils technologiques au système de l'arbitrage avec le plus haut degré de précision et de fiabilité, afin de contribuer à faciliter le travail des arbitres et à améliorer la précision et la fiabilité des décisions arbitrales.