Communiqué officiel du Bayern Munich concernant l'état de santé de Kompany après son malaise

Le club allemand du Bayern Munich a annoncé, ce vendredi, le transfert à l'hôpital de son entraîneur belge Vincent Kompany, âgé de 40 ans, pour y recevoir des soins médicaux, après qu'il s'est évanoui alors qu'il suivait l'entraînement de l'équipe réserve dans les locaux du club.

Selon le quotidien allemand « Bild », l'incident est survenu à l'issue de la séance d'entraînement de l'équipe première, lorsque Kompany s'est rendu pour suivre l'entraînement de l'équipe des moins de 23 ans du Bayern Munich, avant de perdre connaissance et de nécessiter une intervention médicale d'urgence.

Le club bavarois a confirmé, dans un communiqué officiel, que Kompany allait subir des examens médicaux complets à l'hôpital et qu'il resterait sous surveillance médicale, précisant que le staff technique prendrait en charge les entraînements et les matchs jusqu'à nouvel ordre.

Le Bayern Munich a déclaré dans son communiqué : « Vincent Kompany a dû recevoir des soins médicaux ce vendredi, après s'être évanoui pendant l'entraînement de l'équipe amateur du Bayern Munich. L'entraîneur de l'équipe première suivait alors l'entraînement de l'équipe réserve. Il subira des examens complets à l'hôpital et restera sous surveillance médicale. Jusqu'à nouvel ordre, le staff technique prendra en charge les entraînements et les matchs. »

Eberl : la santé de Kompany est notre priorité absolue

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De son côté, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé que la santé de l'entraîneur belge figurait au premier rang des priorités du club, insistant sur le fait que tous les moyens de soins et de soutien lui seraient apportés durant sa période de traitement et de rétablissement.

Eberl a déclaré : « La santé de Vincent Kompany est notre priorité absolue. Au Bayern Munich, nous ferons tout notre possible pour garantir son prompt rétablissement. Vinnie recevra tous les soins médicaux et le soutien nécessaires, et disposera de tout le temps dont il a besoin. »

Il a ajouté : « Son staff technique, en qui nous avons une entière confiance, assumera ses fonctions. Tout le monde au Bayern Munich souhaite à Vinnie un prompt rétablissement. »