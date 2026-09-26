Communiqué officiel : décision surprise de Zidane après l'exclusion de Mbappé

L'absence de Kylian Mbappé pour le reste de la trêve internationale actuelle avec l'équipe de France est confirmée, après que l'attaquant du Real Madrid s'est blessé au genou gauche lors de la rencontre face à la Turquie, disputée hier soir.

L'équipe de France a annoncé dans un communiqué officiel que les examens ont confirmé que Mbappé souffre d'une blessure aux tendons, le capitaine des Bleus quittant le rassemblement pour rentrer dans la capitale espagnole, Madrid, où il poursuivra son programme de soins et de rééducation.

Mbappé sera ainsi absent lors des deux prochains matches face à la Belgique, ainsi que de la rencontre face à l'Italie, dans le cadre du reste des matches de la trêve actuelle.

Zidane ne convoquera pas de remplaçant pour Mbappé

Alors que l'équipe de France sera contrainte de disputer le reste de ses matches sans son capitaine, Zinédine Zidane a décidé de ne pas convoquer de nouveau joueur pour pallier l'absence de Mbappé.

La Fédération française a confirmé que la liste des Bleus se poursuivra avec le nombre actuel de joueurs, la délégation de l'équipe devant se rendre à Bruxelles aujourd'hui en vue de la prochaine rencontre face à la Belgique.

L'absence de Mbappé constitue un coup dur pour Zidane lors de son premier rassemblement à la tête du staff technique de l'équipe de France, après que l'attaquant a inscrit l'unique but de la victoire face à la Turquie lors du match au cours duquel il s'est blessé.