Comment regarder la Coupe du monde de football 2026 avec une Amazon FireStick TV

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football, et l’Amazon FireStick TV est l’un des moyens les plus simples de ne rien manquer de l’action. Que vous disposiez d’un téléviseur Fire TV Edition ou d’une clé Fire TV, vous pourrez accéder aux chaînes traditionnelles et aux plateformes de streaming sportif directement via l’Appstore d’Amazon. En configurant votre appareil avant le coup d’envoi, vous profiterez d’une diffusion fluide sur grand écran.

GOAL vous explique ici comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Amazon FireStick TV, en vous présentant les meilleures applications de streaming, les chaînes de télévision, les options d’abonnement et des conseils de configuration pour ne rien manquer de l’action, du match d’ouverture à la finale.

Quelles applications diffusent la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Amazon FireStick TV ?

Selon votre région, vous pouvez télécharger les applications de diffusion officielles directement depuis l’écran d’accueil de votre Fire TV.

Aux États-Unis, les 104 rencontres seront diffusées sur les chaînes FOX Sports. Pour suivre les matchs en anglais, utilisez un service de télévision en direct comme Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Pour le commentaire en espagnol, tournez-vous vers l’application Peacock.

Au Royaume-Uni, la couverture est partagée entre la BBC et ITV : téléchargez les applications BBC iPlayer et ITVX. Au Canada, TSN et RDS détiennent les droits numériques ; leurs applications Fire TV respectives donnent accès aux matchs en direct. En Australie, tous les matchs sont diffusés sur l’application SBS On Demand.

Quels pays prennent en charge Amazon FireStick TV ?

Pays/Région Disponibilité de Fire TV Applications populaires pour la Coupe du monde sur Fire TV Australie Prise en charge complète SBS On Demand Brésil Compatibilité totale avec les appareils et le store GloboPlay, CazéTV Canada : prise en charge complète. Prise en charge complète TSN, RDS France Couverture intégrale TF1+, beIN Sports Allemagne Prise en charge complète MagentaTV, DAZN Japon Couverture intégrale de l’écosystème régional DAZN, applications des diffuseurs locaux Mexique Couverture intégrale TelevisaUnivision, ViX Nouvelle-Zélande Streaming accessible Sky Sport Now Afrique du Sud Disponible également chez les revendeurs officiels YouTube, FIFA+ et diverses applications de streaming Royaume-Uni Disponibilité complète BBC iPlayer, ITVX États-Unis Compatibilité étendue avec l’écosystème Fire TV et Alexa FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV et YouTube TV.

Comment installer les applications de streaming de la Coupe du monde sur votre Amazon FireStick TV

L’opération prend moins de deux minutes et nécessite seulement quelques clics avec votre télécommande vocale Alexa.

Accédez au menu « Rechercher » : depuis l'écran d'accueil de Fire TV, servez-vous de votre télécommande pour ouvrir le menu « Rechercher » (ou appuyez sur l'icône loupe). Vous pouvez aussi maintenir le bouton « Voice/Alexa » et dicter le nom de l'application.

Recherchez l’application : si vous tapez, saisissez le nom de l’application spécifique à votre région, telle que Fubo, Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand.

Téléchargez et installez : sélectionnez l’application dans les résultats, appuyez sur « Obtenir » ou « Télécharger », puis attendez la fin de l’installation automatique.

Lancez l’application et connectez-vous : une fois l’installation terminée, appuyez sur « Ouvrir » directement depuis cet écran ou retrouvez-la épinglée dans la rangée « Vos applications et chaînes » sur l’écran d’accueil. Connectez-vous avec vos identifiants ou suivez les instructions à l’écran pour créer un nouveau compte.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Amazon FireStick TV ?

Plusieurs options gratuites sont disponibles sur la plateforme Fire TV, selon votre pays de résidence. Si vous possédez un téléviseur connecté Amazon Fire TV Edition, branchez simplement une antenne numérique HD sur l’entrée coaxiale pour recevoir, sans frais et sans Internet, les chaînes hertziennes locales comme FOX, Telemundo ou SBS.

Côté streaming, les téléspectateurs britanniques peuvent se tourner vers BBC iPlayer et ITVX, tandis que le public australien a accès à SBS On Demand. Par ailleurs, Amazon Fire TV intègre un Hub dédié à la Coupe du monde de la FIFA, et des plateformes de streaming gratuites financées par la publicité, comme Tubi, diffuseront de nombreuses rediffusions de matchs à la demande, des résumés des temps forts et des émissions d’analyse tout au long de la compétition via leur propre Fox Hub.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur YouTube

Est-il possible d’utiliser des applications sociales sur Amazon FireStick TV pour accéder au contenu de la Coupe du monde ?

Bien qu’il soit impossible de regarder les matchs en direct intégral sur les réseaux sociaux, YouTube et TikTok proposent des applications officielles optimisées pour la TV, téléchargeables depuis l’Amazon Appstore. En installant ces applis sur votre FireStick, vous accédez directement sur votre TV aux contenus numériques majeurs de la compétition : résumés officiels desmatchs, temps forts et buts en direct, analyses de studio réalisées par des créateurs de contenu, ainsi que des images exclusives des coulisses dès le coup de sifflet final.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok

Guide de la Coupe du monde de la FIFA 2026