Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

Traduit par

Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026

Préparez-vous à assister à l’affrontement ultime : les plus grandes nations du football investissent le terrain, animées par une même soif de gloire et déterminées à soulever le trophée de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à l’échelle mondiale

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

ENTV

🇦🇩 Andorre

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentine

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australie

SBS

🇦🇹 Autriche

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaïdjan

Azerbaïdjan : ITV

🇧🇪 Belgique

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇰🇭 Cambodge

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

Chili (Chilevisión)

Chilevisión

🇨🇳 Chine

CMG

🇨🇴 Colombie

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croatie

HRT

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danemark

DR | TV2

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonie

TV3

Fidji : FBC

FBC

🇫🇮 Finlande

Yle | MTV3

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Allemagne

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grèce

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongrie

MTVA

🇮🇸 Islande

RÚV

🇮🇩 Indonésie

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇱 Israël

KAN | Charlton

🇮🇹 Italie

RAI | DAZN

🇯🇵 Japon

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonie

TV3 Lettonie

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

Lituanie

TV3 Lituanie

Luxembourg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

Maldives 🇲🇻

Medianet

Malte 🇲🇹

PBS

🇲🇺 Maurice

MBC

Mexique 🇲🇽

Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN Sports

🇲🇳 Mongolie

EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Monténégro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Népal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Pays-Bas

NOS

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macédoine du Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvège

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Pérou

América Televisión

🇵🇭 Philippines

Aleph Group

Pologne 🇵🇱

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Roumanie

Antena

🇷🇺 Russie – Match TV

Match TV

Saint-Marin

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbie

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapour

Mediacorp

🇸🇰 Slovaquie

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovénie

Arena Sport

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC | SportyTV

🌏 Amérique du Sud

DSports | Disney+

🇰🇷 Corée du Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espagne

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrique subsaharienne

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suède

SVT | TV4

🇨🇭 Suisse

SRG SSR

🇹🇼 Taïwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadjikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquie

TRT

Turkménistan

Sport au Turkménistan

Ukraine 🇺🇦

MEGOGO

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC | ITV

🇺🇸 États-Unis

Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


En savoir plus : Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de football 2026 : guide sur la phase de vente de dernière minute, les équipes qualifiées, le calendrier et plus encore

Les meilleurs VPN et streams gratuits pour regarder la Coupe du monde de football 2026


Pour suivre toutes les sélections nationales, vous devrez vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

  1. Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
  2. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  3. Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
  4. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  5. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.

  1. Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
  2. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé.
  3. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
  4. Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.