Pour les formations classées de la 3e à la 6e place du championnat qui manquent la montée directe en Premier League, les barrages représentent une seconde chance de se distinguer. C’est aussi l’un des temps forts de la saison pour les supporters, qui peuvent rêver d’un voyage à Wembley.

Alors que la course à la qualification bat son plein, la demande de billets pour ces rencontres cruciales ne cesse de grimper.

Ne manquez pas l’occasion d’assister à cette fin de saison palpitante. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations sur les billets pour les barrages du Championship, y compris leur prix et les points de vente.

Quand auront lieu les barrages du Championship 2026 ?

La saison régulière de Championship s’achève le samedi 2 mai, simultanément avec la League 1 et la League 2.

Le calendrier des barrages du Championship est alors le suivant :

Date Programme (BST) Lieu Billets Vendredi 8 mai Demi-finale, match aller : 6e contre 3e (20 h) À confirmer Billets Samedi 9 mai Demi-finale, match aller : 5e contre 4e (12h30) À confirmer Billets Lundi 11 mai Demi-finale, match retour : 3^e contre 6^e (20 h) À confirmer Billets Mardi 12 mai Demi-finale, match retour : 4^e contre 5^e (20 h) À confirmer Billets Samedi 23 mai Finale : à confirmer – à confirmer (15 h) Stade de Wembley (Londres) Billets

Finale des barrages du championnat. Lieu : Stade de Wembley.

Peu d’arènes dans le monde peuvent revendiquer l’aura du stade de Wembley, point d’orgue du football national et international depuis plus d’un siècle.

Reconstruit au début du XXIe siècle, il a également accueilli d’autres disciplines comme le rugby, la boxe et la NFL, ainsi que des concerts majeurs.

En 2017, une foule record de 98 000 spectateurs s’est pressée pour le concert d’Adele.

Prochains matchs du championnat 2026

Voici quelques-uns des matchs phares du championnat qui se tiendront dans les semaines à venir et pourraient influer sur la course à la promotion :

Date Date (BST) Lieu Billets Samedi 18 avril Millwall – Queens Park Rangers (12h30) The Den (Londres) Billets Bristol City - Norwich City (15 h) Ashton Gate (Bristol) Billets Swansea City - Southampton (15 h) Stade Swansea.com (Swansea) Billets Dimanche 19 avril Ipswich Town - Middlesbrough (12 h) Portman Road (Ipswich) Billet Mardi 21 avril Norwich City vs Derby County (19 h 45) Carrow Road (Norwich) Billet Southampton – Bristol City (19 h 45) St Mary’s Stadium (Southampton) Billets Samedi 25 avril Queens Park Rangers - Derby County (15 h) Loftus Road (Londres) Billets Dimanche 26 avril Coventry City – Wrexham (12 h) Coventry Building Society Arena (Coventry) Billet Mardi 28 avril Southampton – Ipswich Town (19 h 45) St Mary’s Stadium (Southampton) Billets Samedi 2 mai Hull City vs Norwich City (12 h 30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Billet Ipswich Town - Queens Park Rangers (12h30) Portman Road (Ipswich) Billets Wrexham – Middlesbrough (12h30) Racecourse Ground (Wrexham) Billets

Comment se procurer des billets pour les barrages du championnat 2026

Les billets officiels pour les demi-finales des barrages du championnat 2026 seront mis en vente sur les sites internet des clubs qualifiés, dès leur confirmation.

Contrairement à la finale, les demi-finales se disputent sur les terrains des clubs qualifiés, et non sur une pelouse neutre.

Pour la finale des barrages du Championship au stade de Wembley, les billets sont principalement vendus directement par les deux clubs qualifiés, une fois ceux-ci connus à l’issue des demi-finales. Chaque club reçoit un contingent spécifique de billets à vendre à ses propres supporters.

Dans un souci d’équité, clubs et abonnés sont servis en priorité, puis les ventes s’ouvrent progressivement aux autres catégories de supporters.

Les places sont également disponibles sur le marché secondaire, notamment via des plateformes comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour les barrages du Championship 2026 ?

Bien que les détails officiels de la finale des barrages du Championship 2026 ne soient pas encore confirmés, les tarifs appliqués l’année dernière au stade de Wembley offrent un bon indicateur :

Catégorie Prix Catégorie 1 105 £ Catégorie 2 82 £ Catégorie 3 67 £ Catégorie 4 54 £ Catégorie 5 37 £

Des tarifs réduits sont proposés aux supporters de 65 ans et plus, aux enfants de 16 ans et moins ainsi qu’aux jeunes adultes (17-21 ans).

Bien que les modalités des demi-finales des play-offs du Championship ne soient pas encore connues, les billets pour adultes devraient osciller entre 25 et 50 £, d’après le prix moyen des rencontres de la saison régulière.

Restez connectés aux portails officiels de billetterie des clubs qualifiés pour plus de détails, et consultez les plateformes de revente comme StubHub afin de vérifier les disponibilités en temps réel.

Quels sont les packages d’hospitalité disponibles pour les barrages du Championship 2026 ?

Pour la finale des barrages du Championship 2026, il est possible d’acquérir des formules d’hospitalité officielles dès maintenant, avant même de connaître les finalistes. Experiences by Wembley Stadium propose aux supporters une expérience VIP inoubliable le jour du match.

Les adhérents bénéficient par ailleurs d’avantages exclusifs, dont un accès prioritaire aux places pour d’autres grands événements accueillis à Wembley, tels que des concerts, la NFL ou la boxe.

Six formules d’adhésion sont proposées, de 2 730 £ à 13 458 £ :

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Loges privées

Que attendre des barrages du championnat 2026 ?

Sunderland est de retour en Premier League pour la première fois depuis neuf ans, après avoir battu Sheffield United 2-1 en finale des barrages du Championship 2025, au stade de Wembley en mai dernier.

Un retour épique pour les Black Cats, le super remplaçant Tommy Watson ayant inscrit le but de la victoire à la 95^e minute.

Si les Black Cats découvraient la victoire dans ces barrages, d’autres formations ont déjà écrit leur légende lors de ces rendez-vous printaniers. En 2013, Crystal Palace avait ainsi battu Watford 1-0 à Wembley grâce à une tête victorieuse de Kevin Phillips en prolongation, décrochant pour la quatrième fois l’accession via ce tremplin.

Les finales les plus récentes ont souvent tourné à l’avantage d’un seul but, confirmant la tension de ces rendez-vous. En 1998, le public avait assisté à l’une des plus grandes finales de l’histoire des barrages. Sunderland, alors mené par Clive Mendonca, avait dominé la rencontre sans réussir à tuer le suspense.

Menant à trois reprises, les Black Cats ne parvinrent pas à dominer des Addicks déterminés. La légende de Charlton, Clive Mendonca, égalisa à 4-4 d’une tête à la 103e minute des prolongations, envoyant le match aux tirs au but. Après treize penalties réussis, Michael Gray manqua le sien, offrant à Charlton une promotion au terme d’une rencontre épique.

Qui sont les derniers vainqueurs des barrages du Championship ?