Comment obtenir des billets pour Tyla : dates, prix des billets et plus encore

La sensation sud-africaine Tyla, lauréate d’un Grammy Award, a pris d’assaut la scène musicale mondiale avec son son Amapiano entraînant et d’énormes succès comme Water.

Après son premier album record, ses performances en live continuent de captiver le public à travers le monde grâce à des chorégraphies pleines d’énergie et des performances vocales remarquables.

GOAL a rassemblé tous les détails essentiels sur les dates, les salles et les prix des billets afin que vous puissiez réserver votre place pour ses prochains concerts dès maintenant.

Quand a lieu Tyla ?

Date et heure Événement Lieu Billets 12 octobre 2026 à 20h00 Tyla Live Zénith Paris, Paris, France Billets 15 octobre 2026 à 20h00 Tyla Live O2 Academy Brixton, Londres, Royaume-Uni Billets 19 octobre 2026 à 20h00 Tyla Live O2 Apollo, Manchester, Royaume-Uni Billets 27 octobre 2026 à 20h00 Tyla Live Uber Eats Music Hall, Berlin, Allemagne Billets 13 novembre 2026 à 20h00 Tyla Live Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, États-Unis Billets 17 novembre 2026 à 20h00 Tyla Live WAMU Theater, Seattle, États-Unis Billets 22 novembre 2026 à 20h00 Tyla Live Aragon Ballroom, Chicago, États-Unis Billets 28 novembre 2026 à 20h00 Tyla Live Brooklyn Paramount, Brooklyn, États-Unis Billets 2 décembre 2026 à 20h00 Tyla Live The Anthem, Washington D.C., États-Unis Billets 6 décembre 2026 à 20h00 Tyla Live Coca-Cola Roxy, Atlanta, États-Unis Billets 16 décembre 2026 à 20h00 Tyla Live YouTube Theater, Los Angeles, États-Unis Billets 19 décembre 2026 à 20h00 Tyla Live Fontainebleau, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour Tyla ?

Les billets officiels pour les concerts de Tyla ont été mis en vente via des plateformes de billetterie principales comme Ticketmaster et AXS. Les fans à la recherche de billets directs au prix facial peuvent consulter les plateformes principales pour vérifier la disponibilité de l’allocation initiale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets lors des ventes initiales, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. StubHub offre aux spectateurs une plateforme accessible pour parcourir les sections de places disponibles dans le monde entier.

Combien coûtent les billets pour Tyla ?

Les prix officiels des billets sur les sites des vendeurs principaux commencent à 45 $US pour l’admission générale standard et les places en hauteur, selon la salle.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre option pour obtenir des places de dernière minute. Les prix sur le marché secondaire commencent autour de 65 $US pour les options d’entrée de gamme.

Voici un rapide récapitulatif des prix de départ :

Admission générale standard (officiel) : à partir de 45 $US

Places réservées (officiel) : de 75 $US à 150 $US

Entrée sur le marché secondaire (StubHub) : à partir de 65 $US

Tout ce qu’il faut savoir sur Tyla

Tyla Laura Seethal est une chanteuse et autrice-compositrice sud-africaine qui a rapidement atteint un statut de star mondiale. Son single à succès Water a marqué l’histoire des classements mondiaux et lui a valu le tout premier Grammy Award de la meilleure performance de musique africaine.

Mêlant les rythmes vibrants de l’Amapiano à des éléments pop et R&B, sa tournée propose une scénographie incroyable, des danseurs et des performances vocales live exceptionnelles.

Les salles recommandent d’arriver tôt afin de disposer de suffisamment de temps pour la vérification des billets, les contrôles de sécurité et pour trouver votre place avant le début du concert.