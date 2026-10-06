Le choc de la Conférence Ouest entre l’Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs s’impose comme l’une des rivalités les plus passionnantes entre jeunes équipes dans le basket moderne. Avec deux des effectifs les plus dynamiques de la ligue, emmenés par les superstars Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama, chaque affrontement entre ces franchises offre une action à haute intensité et une opposition d’élite d’un panier à l’autre.

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Quand a lieu Thunder vs Spurs ?

Date et heure Match Lieu Billets Mardi 20 octobre 2026 à 20h30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, Texas Billets

Où acheter des billets pour Thunder vs Spurs ?

Les billets officiels pour les matches à domicile des San Antonio Spurs sont principalement distribués via le portail officiel Ticketmaster et le site officiel de l’équipe des San Antonio Spurs. Les nombreux renouvellements d’abonnements et les quotas réservés au fan club signifient que les ventes générales au public sur le marché primaire pour les adversaires majeurs de la Conférence Ouest peuvent afficher complet rapidement.

Si les quotas généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Thunder vs Spurs ?

Les prix officiels des billets à leur valeur faciale publiés par la billetterie principale pour les matches standard de saison régulière au Frost Bank Center commencent à environ 35 $ à 50 $ pour les places en balcon supérieur, et montent à 250 $ ou plus pour les sièges latéraux en bas de tribune, selon la demande liée à l’adversaire.

Si les quotas généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 82 $ à 129 $.

Tout ce qu’il faut savoir sur Thunder vs Spurs

Le Frost Bank Center de San Antonio, au Texas, accueille ce match de la Conférence Ouest, avec une capacité de plus de 18 000 fans et une visibilité de premier ordre. Les spectateurs peuvent profiter de services de restauration premium dans l’arène, de boutiques de produits dérivés et d’animations d’avant-match dynamiques dans les coursives de la salle avant l’entre-deux.



