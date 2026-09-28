Comment obtenir des billets pour le spectacle de stand-up de Trevor Noah : dates, prix des billets et plus encore

Star mondiale de l’humour, Trevor Noah est actuellement en tournée à travers le monde, proposant son humour d’observation affûté et ses commentaires culturels incisifs dans des salles combles aux quatre coins de la planète.

Lauréat d’un Emmy et animateur de longue date des Grammy Awards, Noah s’est forgé une réputation inégalée dans le stand-up moderne. Ses récents spectacles en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient ont enregistré une demande de billets record.

GOAL a rassemblé tout ce qu’il faut savoir sur les prochaines dates et les prix, afin de vous permettre d’obtenir dès maintenant les billets Trevor Noah les moins chers.

Quand voir Trevor Noah ?

Date et heure Événement Lieu Billets 25 septembre 2026 à 18 h 00 Trevor Noah Stand-Up Grand Arena, Le Cap, Afrique du Sud Billets 26 octobre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up MacPherson Stadium, Hong Kong Billets 3 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up The Star Theatre, Singapour Billets 9 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up Idea Live Arena, Selangor, Malaisie Billets 25 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubaï, Émirats arabes unis Billets 26 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubaï, Émirats arabes unis Billets 28 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubaï, Émirats arabes unis Billets 29 novembre 2026 à 20 h 00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubaï, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour Trevor Noah ?

La vente officielle des billets pour les spectacles de Trevor Noah est principalement assurée par des plateformes de billetterie agréées telles que Ticketmaster, AXS et les billetteries officielles des salles. Acheter directement auprès des vendeurs principaux pendant les préventes ou lors de la mise en vente générale permet d’accéder à des tarifs faciaux.

Les plateformes secondaires comme StubHubsont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Trevor Noah ?

Les prix officiels des billets pour les performances live de Trevor Noah varient en fonction de la taille de la salle, de l’emplacement des sièges et de la demande. Sur les canaux principaux comme Ticketmaster et les portails officiels des salles, les billets d’entrée standard commencent autour de 55 $ US en placement général.

Si les contingents officiels en admission générale sont épuisés, les plateformes secondaires de revente comme StubHuboffrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Les prix des billets sur le marché secondaire commencent généralement autour de 119 $ US.

Tout ce qu’il faut savoir sur Trevor Noah

Trevor Noah figure parmi les humoristes de stand-up les plus célébrés au monde. Après avoir acquis une renommée internationale en tant qu’animateur de The Daily Show with Trevor Noah, il a présenté plusieurs cérémonies des Grammy Awards et sorti des spectacles de stand-up populaires sur Netflix.

Détails importants pour les fans qui prévoient de voir Trevor Noah en live :