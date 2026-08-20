Comment obtenir des billets pour le Grand Prix des États-Unis 2026 : dates, prix des billets et plus encore

Le Grand Prix des États-Unis fait son retour sur le Circuit of the Americas (COTA), à Austin, au Texas, du 22 au 25 octobre 2026, avec une quatrième journée ajoutée au programme pour la première fois depuis l’entrée de la course au calendrier de la F1 en 2012. Le week-end de course de cette année abandonne le format Sprint utilisé en 2025 et revient à la structure classique avec trois séances d’essais, en plus d’une programmation de concerts de premier plan avec Maroon 5, Post Malone et Alesso au Germania Insurance Amphitheater, en bord de piste.

GOAL a tout ce qu’il vous faut pour préparer votre déplacement, notamment le programme complet des sessions, où les billets sont en vente, la fourchette de prix actuelle et comment trouver l’option la moins chère.

Quand a lieu le Grand Prix des États-Unis 2026 ?

Date et heure Événement Lieu Billets jeu. 22 oct. Grand Prix View (F1 Academy, pit lane walk, fan villages) Circuit of the Americas, Austin Billets ven. 23 oct., 12 h 30 Essais libres 1 Circuit of the Americas, Austin Billets ven. 23 oct., 16 h Essais libres 2 Circuit of the Americas, Austin Billets sam. 24 oct., 12 h 30 Essais libres 3 Circuit of the Americas, Austin Billets sam. 24 oct., 16 h Qualifications Circuit of the Americas, Austin Billets dim. 25 oct., 15 h Grand Prix des États-Unis (56 tours) Circuit of the Americas, Austin Billets

Tous les horaires sont ceux d’Austin, heure du Centre. Il n’y a pas de session Sprint en 2026, donc le programme du samedi s’articule autour d’une seule séance d’essais et des qualifications plutôt que d’une course Sprint et de qualifications Sprint.

Où acheter des billets pour le Grand Prix des États-Unis 2026 ?

Les billets pour la course 2026 sont d’abord vendus sur le site officiel du Circuit of the Americas, la référence pour les tarifs faciaux des billets à la journée, des pass General Admission de trois jours et des places en tribune. Les billets sont déjà en vente, et acheter directement est généralement l’option la moins chère tant que du stock reste disponible dans la catégorie de votre choix.

Une fois qu’une session ou qu’une catégorie de places est officiellement épuisée, ou si vous achetez à l’approche de la semaine de course, le marché secondaire est l’option vers laquelle se tournent ensuite la plupart des fans. StubHub propose des billets pour l’ensemble du week-end, y compris pour le jour de la course, les qualifications et les séances d’essais, avec chaque achat couvert par la garantie FanProtect de la plateforme, ce qui signifie que les billets sont vérifiés comme valides et que les acheteurs sont remboursés si l’événement est annulé et non reprogrammé.

Quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter sur le marché secondaire :

Les prix reflètent la demande plutôt que la valeur faciale, ils peuvent donc être plus élevés que le prix initial de la billetterie, en particulier pour le jour de la course et les tribunes les plus prisées.

Les annonces proviennent de fans et d’intermédiaires qui revendent des billets dont ils n’ont plus besoin, ce qui peut être utile pour obtenir une place dans une catégorie déjà officiellement épuisée.

C’est une option simple pour les fans qui voyagent depuis l’étranger et préfèrent ne pas créer de compte séparé sur le propre système de billetterie du circuit.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix des États-Unis 2026 ?

Les prix varient fortement selon le jour, le type de billet et l’anticipation de l’achat :

Billet officiel le moins cher : la nouvelle journée Grand PrixView du jeudi débute aux alentours de 20 dollars, offrant aux fans soucieux de leur budget un moyen d’entrer sur le circuit même sans billet pour le principal week-end de trois jours.

Billets à la journée : les pass officiels à la journée pour le vendredi, le samedi ou le dimanche commencent aux alentours de 109 dollars, avec d’autres catégories journalières proposées à des tarifs plus élevés selon la tribune ou la zone de visionnage.

General Admission sur trois jours : un pass classique du vendredi au dimanche, qui donne accès aux zones debout et aux buttes autour du circuit sans place réservée, commence aux alentours de 250 dollars.

Marché secondaire : les billets revendus sur le marché libre commencent actuellement aux alentours de 55 à 60 dollars pour les sessions les moins chères disponibles, avec des prix qui grimpent bien au-delà pour le jour de la course et les sièges premium en tribune.

Conseil budget : le General Admission reste le meilleur rapport qualité-prix pour profiter de l’ensemble du week-end, et la nouvelle journée Grand PrixView du jeudi est le billet à l’unité le moins cher en vente pour 2026. Acheter le plus tôt possible, que ce soit via le site officiel ou sur le marché secondaire, est le moyen le plus sûr d’éviter de payer un supplément à mesure que la semaine de course approche.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix des États-Unis

Le Grand Prix des États-Unis a fait son retour au calendrier de la Formule 1 au COTA en 2012 après quatre ans d’absence de la discipline aux États-Unis, et il est devenu l’une des courses les plus fréquentées de tout le calendrier, avec une édition 2022 qui a attiré, selon les chiffres rapportés, 440 000 spectateurs sur trois jours. Au-delà de la course, le Grand Prix s’est fait connaître pour son programme de concerts en bord de piste, avec de grandes têtes d’affiche qui se produisent tout au long du week-end au Germania Insurance Amphitheater, transformant l’événement autant en festival de musique qu’en week-end de sport automobile.

En 2026, le week-end de course passe pour la première fois à quatre jours, avec la nouvelle journée Grand PrixView du jeudi offrant aux fans un premier aperçu du paddock, un pit lane walk et de l’action en piste avec la F1 Academy, la série support entièrement féminine. L’événement principal se déroule ensuite entre les essais du vendredi, les qualifications du samedi et le Grand Prix de 56 tours du dimanche, disputé sans le format Sprint présent lors de l’édition 2025.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Circuit of the Americas

Le Circuit of the Americas est un tracé de 5,513 km et 20 virages à Austin, au Texas, conçu par Hermann Tilke et inauguré en octobre 2012 spécifiquement pour ramener la Formule 1 aux États-Unis. Sa caractéristique la plus célèbre est le virage 1, qui grimpe de 40,5 m avant de redescendre vers une séquence rapide et fluide de courbes inspirée notamment de Silverstone et d’Hockenheim. Le circuit se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, l’un des seuls du calendrier actuel de la F1, ce qui ajoute un défi physique supplémentaire pour des pilotes habitués à tourner dans l’autre sens sur la plupart des circuits.

La tour d’observation de 76,5 m du circuit est le repère le plus reconnaissable du site, offrant des vues panoramiques sur la piste et la skyline d’Austin depuis une plateforme accessible par ascenseur ou par un escalier de 419 marches. La tribune principale peut accueillir environ 9 000 fans entre ses niveaux inférieurs, ses loges et ses suites, tandis que l’ensemble du circuit, y compris ses buttes General Admission et la Grand Plaza, peut recevoir jusqu’à 120 000 spectateurs le jour de la course. Avec un nouveau format sur quatre jours, une programmation de concerts relevée et une lutte pour le titre encore indécise, la course de cette année s’annonce comme l’un des week-ends phares du calendrier 2026, alors vérifiez dès maintenant la disponibilité des billets pour assurer votre place au COTA.