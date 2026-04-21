Comment obtenir des billets pour le concert d’Andrea Bocelli au Caire : dates, tarifs et autres informations utiles

Le légendaire ténor italien Andrea Bocelli s’apprête à monter sur la pelouse de la nouvelle capitale administrative égyptienne pour un concert événement.

Dans le cadre de sa tournée mondiale « Romanza 30th Anniversary World Tour », ce concert célèbre les trois décennies écoulées depuis la sortie de l’album qui l’a propulsé au rang de superstar internationale.

Souvent salué pour sa voix d’une beauté inouïe, le chanteur continue de faire le pont entre opéra et pop, ce qui fait de ce concert l’un des rendez-vous les plus attendus en Égypte en 2026.

Chez GOAL, nous vous livrons toutes les informations essentielles pour obtenir vos places et assister à ce rendez-vous exceptionnel.

Quand Andrea Bocelli sera-t-il au Caire ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mardi 26 mai 2026 | 21 h Andrea Bocelli : Tournée du 30^e anniversaire de « Romanza » Cité des arts et de la culture, Nouvelle Capitale, Le Caire Réservez vos places dès maintenant.

Où se procurer vos places pour ce concert exceptionnel au Caire ?

Les premières mises en vente et les principales plateformes de billetterie ont été assurées par des promoteurs officiels tels que Live Nation Middle East et des plateformes locales comme TicketsMarche.

Pour les places de dernière minute, les fans peuvent encore obtenir des billets via des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le concert d’Andrea Bocelli au Caire ?

Au moment de la mise en vente initiale, la structure tarifaire était la suivante :

Vue restreinte Émeraude : catégorie la plus accessible, à partir d’environ 58 $ , idéale pour les fans qui privilégient l’acoustique et l’ambiance.

catégorie la plus accessible, à partir d’environ , idéale pour les fans qui privilégient l’acoustique et l’ambiance. Les places Standard Emerald et Pearl, proposées entre 125 $ et 193 $ , constituent un bon compromis entre visibilité et qualité sonore.

proposées entre , constituent un bon compromis entre visibilité et qualité sonore. Diamond & Elite : pour ceux qui veulent se rapprocher de la scène, les tarifs oscillent entre 232 $ et 348 $.

pour ceux qui veulent se rapprocher de la scène, les tarifs oscillent entre $. Enfin, les Loges Royal et Legacy, places les plus prestigieuses de la salle avec la meilleure vue et des équipements haut de gamme, sont proposées entre 425 $ et 493 $.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Cité des arts et de la culture

Située à une quarantaine de kilomètres à l’est du centre du Caire, cette infrastructure culturelle de premier plan est conçue pour s’imposer comme la plus grande du Moyen-Orient.

Son acoustique, calibrée selon les normes internationales, en fait une scène de choix pour un concert de musique classique crossover, où chaque nuance de l’orchestre et de la voix du ténor doit être perceptible.

En raison de son emplacement dans la Nouvelle Capitale, il est conseillé aux visiteurs de planifier leur trajet, car le parcours en voiture depuis les quartiers plus anciens comme Maadi ou Zamalek peut s’avérer long.

Si vous assistez à l’événement, voici quelques conseils pratiques :